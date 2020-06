Furor en carnicerías de Neuquén por la vuelta a los asados

El fenómeno se vio tras la adhesión de Provincia al Decreto de Necesidad y Urgencia 520/20 de Nación, que permite las reuniones de hasta 10 amigos o familiares de 8 a 22 todos los días de la semana, con excepción de los domingos.

"El que antes venía a pedir una tirita de asado para comer con su esposa ahora viene a comprar tres kilos de vacío y chorizos", admitió a LM Neuquén Juan, un carnicero del comercio 5 Estrellas, ubicado en Belgrano al 4000.

Sin embargo, durante la cuarentena la venta de carne se mantuvo firme, de acuerdo con lo que manifestaron los carniceros consultados. "Se ha vendido una cantidad increíble de carne durante este tiempo", sostuvo el hombre. Pero su caso no es extraordinario, ya que en las carnicerías Las Coloradas y Los Aromos, ambas ubicadas en el oeste neuquino, coinciden en que las ventas "han aumentado más del doble".

En un principio, por la paranoia provocada por el coronavirus, "la gente compraba grandes cantidades de carne para llenar el freezer", aseguró Valeria, cajera de Las Coloradas, del barrio Huiliches, y agregó: "Después, cuando se calmó un poco la situación, compraban menos cantidad, pero la venta no cesó en ningún momento".

Furor-en-las-carnicerías-neuquinas-2.jpg María Isabel Sánchez

"No nos podemos quejar", agregó Juan. "Hemos tenido que cerrar las puertas con fila afuera porque, si no, no me voy más de acá".

Pero ante la inminente llegada de las reuniones familiares o entre amigos, la venta de carnes ha virado del freezer a la parrilla.

"Hemos empezado a vender, por primera vez en toda la pandemia, costillares, lechones y corderos", contó el hombre, quien además aseguró, en tono de broma: "Si llevan un costillar es porque van a hacer un asado, olvidate".

Desde el fin de semana pasado, cuando empezó a circular el rumor de la habilitación de las reuniones, la gente salió a las calles en busca del asado. "Ya desde este finde te das cuenta de que la gente está llevando cortes para asado", indicó.

Se esperan en estos días datos finos sobre la venta de carnes.

LEÉ MÁS

Evalúan habilitar la apertura de ferias y shoppings en Neuquén

Cuarentena: efectos positivos y nuevas formas de cuidar el medio ambiente