Cuarentena: efectos positivos y nuevas formas de cuidar el medio ambiente

Ante el avistaje urbano de animales en el mundo “hay muchas especies que están muy cerca nuestro aunque no las veamos y, al no haber presencia humana, los animales silvestres se sienten mucho más seguros y ocupan lugares que usualmente no habitarían”.

La cuestión surge a raíz de los distintos animales que se han encontrado en las calles del mundo, desde vacas, caballos y aves hasta otros menos habituales, como zorros, lobos y osos.

Aunque lejos de verlo como un simple paseo por el zoológico, Jaramillo aseguró que “nos interpela sobre el comportamiento que deberíamos tener una vez que volvamos a habitar estos espacios para no afectar tan negativamente a las especies como hacemos usualmente”.

https://twitter.com/WWF_LAC/status/1268997315253190657 Encaminemos al mundo a un nuevo “renacimiento” en donde el planeta y sus límites sean el marco de nuestras decisiones políticas y económicas para garantizar la vida, la biodiversidad y el bienestar de la humanidad. ➡️ https://t.co/kweLWZnk9o#EsTiempoParaLaNaturaleza pic.twitter.com/EYUxqdpZEh — WWF Latinoamérica (@WWF_LAC) June 5, 2020

Además, destacó que es importante “tener en cuenta que no son especies que vengan de lugares muy lejanos, sino que frecuentan los alrededores de las ciudades sin que las veamos y hoy se sienten mucho más confiadas y acceden al espacio urbano”.

Con respecto a la relación que se da entre los espacios urbanos y los espacios naturales, destacó que es importante poder lograr un diálogo entre dichos espacios. “ Sería un desafío interesante repensar el diseño de las ciudades para favorecer las áreas de reservas urbanas para facilitar el movimiento de las especies que están cerca y no vemos”, recalcó.

Naturaleza-genérica.jpg

Aunque algunos lugares del mundo se alerten por la presencia de osos, lobos y hasta jabalíes, Jaramillo aseguró: “No son especies que vengan de lugares recónditos, muchas veces se esconden o se alejan al sentir nuestra presencia, pero están relativamente cerca”. Sin embargo, ante la posibilidad de que estos animales aparezcan en el territorio del país, aclaró: “Obviamente, en Argentina no podemos esperar que haya osos o lobos porque no estamos en el hemisferio norte, pero sí pequeños animales, insectos y aves”.

La realidad social del mundo nos enseña a vivir la humanidad como ajena a la naturaleza, es por eso, que Jaramillo invita a la reflexión: “Necesitamos bajar un poco nuestro antropocentrismo de pensar que somos la única especie. El planeta nos está recordando que nosotros necesitamos mucho más de él, que de lo que él necesita de nosotros”, sentenció.

https://twitter.com/WWF_LAC/status/1269002294726713346 Desde América Latina queremos enfatizar la necesidad de revisar el orden actual y adoptar el contrato social necesario para sustentar la paz, dignidad, integridad y la vida de las personas con la promesa de un desarrollo sostenible y duradero. #EsTiempoParaLaNaturaleza pic.twitter.com/expcxkEQne — WWF Latinoamérica (@WWF_LAC) June 5, 2020

El planeta tierra parece sentirse mejor sin humanos que atraviesen los espacios con una lógica consumista, donde lo material es más importante que el pleno disfrute de la existencia natural. Sin embargo, lejos de llegar al existencialismo Nieztchiano, Jaramillo aseguró que “deberíamos usar el planeta de una forma más humilde, evitar el consumo irresponsable”.

Además, el especialista aseguró: “No he visto a nadie que durante estos días de aislamiento extrañe las cosas materiales. Extrañamos más la naturaleza, poder habitar esos espacios que nos mantienen vivos”.

Por eso, propuso algunos cambios que podríamos realizar como especie para reducir el impacto en el ambiente que habitamos. “Durante este tiempo de aislamiento se han reducido los gases de efecto invernadero, lo que lleva a pensar que es necesario poder analizar otras alternativas de transporte”. Para eso, propone, desde la perspectiva individual, pero para un salvataje colectivo priorizar la bicicleta, caminar, el transporte público, para poder reducir nuestra producción de carbono.

https://twitter.com/WWF_LAC/status/1269012482363973632 Debemos responder a la crisis con medidas sinérgicas entre las agendas climáticas de biodiversidad y desarrollo, para cambiar y establecer un sistema socioeconómico equitativo y resiliente. @rotroya #DíaMundialDelMedioAmbiente pic.twitter.com/QUEd2XXB5d — WWF Latinoamérica (@WWF_LAC) June 5, 2020

Sin embargo, no fue la única medida que el experto propuso para reducir la contaminación del planeta. “Hay que ser más responsables con nuestro uso energético. Hay que evitar dejar cosas prendidas o en stand by. Es el único planeta que tenemos, no tenemos un planeta b. Hay que reducir el consumo. Buscar nuestra realización en la experiencia, por el disfrute, todas estas cosas que estamos extrañando”.

Decisiones estatales y empresariales

Dentro de la misma temática pero en otro orden de prioridades, Jaramillo criticó la forma que tienen los distintos estados de reactivar la economía y analizó las distintas posibilidades que tendrán los gobiernos para hacerlo. “Los estados pueden seguir eligiendo entre enterrar su dinero para la extracción de petróleo y el combustible fósil o pueden empezar a invertir en la producción de otros tipos de energía, como la hidráulica o la eólica, o la agricultura urbana alrededor de las ciudades”, lo que permitiría que “en caso de situación de emergencia tener alimentos saludables y a su vez trabajo para las personas”.

Gases-contaminación-genérica-asia.jpg

Además, no solo criticó las decisiones gubernamentales, sino que destacó que son también las empresas las que pueden dar un giro hacia la autosustentabilidad. “Nosotros como usuarios de las empresas podemos elegir las que tengan una mirada consciente sobre la naturaleza. La solución futura es parte de todos”.

Para Jaramillo, director de Vida Silvestre, “hay que analizar la salud planetaria como un componente más de la salud de las personas y eso en este contexto es central”. La salud humana está en riesgo, pero para ello, la salud del mundo debió haber sido atacada mucho antes. Aún estamos a tiempo de generar nuevos hábitos y más saludables.

LEÉ MÁS

Una veterinaria neuquina tratará animales con aceite de cannabis

Video: más de cien cabras invandieron un barrio de California

Video: mirá como los animales coparon las ciudades en la cuarentena por el coronavirus