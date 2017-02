Gago confirmó que se queda por lo menos hasta junio

México. Luego del buen ensayo futbolístico ante Chivas –pese a la derrota en los penales–, el plantel de Boca emprendió su regreso hacia al país. Antes de subirse al avión, Fernando Gago, uno de los máximos referentes del plantel y una de las figuras ante los mexicanos, se refirió a su continuidad en el Xeneize, puesta en duda varias veces en este receso, y aseguró que al menos se quedará hasta el fin de su contrato en junio próximo.

“Tengo contrato en Boca hasta junio. De mi continuidad hay que hablar más adelante”, dijo el mediocampista, hasta ahora uno de los mejores jugadores que tiene el equipo de Guillermo Barros Schelotto.

Además, se refirió al partido con las Chivas (1-1 y derrota por penales) y a lo que viene mostrando su equipo en toda esta pretemporada.

“Estamos en un proceso de pretemporada donde tenemos que afinarnos. Estamos entrenando muy bien en un buen nivel y hay que mantenerlo. Me siento bien, no me cuesta la marca y cada partido que juego me voy sintiendo mejor”, lanzó el ex Real Madrid y Roma, entre otros. En este sentido consideró: “Merecíamos ganar, tuvimos muchas chances”, concluyó.

Mientras tanto, el plantel que viajó a México se entrenó ayer por última vez en Guadalajara (también aprovecharon para firmar autógrafos a los hinchas que se acercaron) y hoy partirá de regreso rumbo a Buenos Aires. Por otro lado, en Casa Amarilla se movieron las dos flamantes incorporaciones del Xeneize -el arquero Agustín Rossi y el volante Junior Benítez- junto a los dos expulsados en el Superclásico de Mar del Plata, Darío Benedetto y Juan Manuel Insaurralde.

