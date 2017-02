Gaido le pide a ATEN negociar "con los chicos en las aulas"

El gremio advirtió que "el no inicio del ciclo lectivo es una posibilidad".

Neuquén.- Con la mira puesta en lo que será el primer encuentro del año entre el Gobierno y los gremios estatales el viernes, ayer ambos sectores se manifestaron respecto de lo que pueda pasar a futuro, en especial con el comienzo de las clases en la provincia.

Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, advirtió que “el no inicio del ciclo lectivo es una posibilidad”, anticipó que la negociación salarial con el Gobierno será “complicada” por la diferencia de criterios de las partes e informó que su sector pedirá un incremento salarial superior al 40 por ciento.

“Lo que se está planteando es que hubo una pérdida de masa salarial en 2016 que debe ser recuperada en las distintas instancias paritarias, pero a su vez se genera la gran preocupación de que Nación tome la decisión de no convocar a ninguna paritaria”, dijo Guagliardo en diálogo con LU5.

Por su parte, desde el Ejecutivo provincial, el ministro de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido, señaló que no llevará “condicionamientos al diálogo” pero que se hará dentro de los parámetros del presupuesto. A su vez, solicitó que las negociaciones se lleven adelante “con los chicos en las aulas porque no se les puede permitir perder un solo segundo de clases”.

40% Es el porcentaje de suba que quiere el sindicato docente.

El Gobierno aún no dio cifras y espera el encuentro del viernes. La Provincia hará su propia oferta independientemente de lo que fijó Nación.

La reunión

La mesa salarial del viernes todavía no tiene lugar ni horario confirmado y la discusión no será sencilla. Guagliardo afirmó que “todos los analistas consultados aseguran que la suba para este año no puede ser por debajo del 30%, cuando ellos (por el gobierno nacional) hablan de fijar ese 18% como tope”.

Gaido insistió en que la Provincia hará su propia propuesta. Dijo que se necesita de un Estado que pague salarios pero también que cumpla con sus funciones de brindar responsablemente los servicios y el trabajo diario de hospitales, de compra de insumos y de pago a proveedores. “Y con el presupuesto en la mano lo vamos a analizar, a discutir, a construir una discusión en conjunto, y estoy absolutamente convencido de que todos pondremos voluntad a la hora de llegar a un acuerdo”, manifestó en declaraciones radiales.

Además, dijo que el del viernes no será el único encuentro con los gremios. “Entendemos, por nuestra experiencia que no va a ser la primera y única reunión. Lo que sí tenemos y queremos tener claro después de tantos años es que necesitamos trabajando a los sindicatos, al Gobierno y a todos quienes participamos en la mesa buscando las respuestas o las soluciones dentro de un presupuesto”, apuntó.