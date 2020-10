Galería de The Witcher, guía para entender personajes

La serie The Witcher , de Netflix, protagonizada por Henry Cavill , es una de las series más vistas en el último año. Con la producción de la segunda temporada en proceso, te traemos una lista de personajes, para que no se te escape nada de este mítico proyecto.

Si ya viste la primera temporada de The Witcher en Netflix, acá te contamos más de los personajes, sus orígenes, historias, títulos y poderes. Vamos:

Geralt de Rivia

geralt-henry-cavill--the-witcher.jpg Geralt de Rivia, personaje protagónico interpretado por Henry Cavill

El personaje principal de The Witcher es el brujo caza monstruos interpretado por Henry Cavill. Geralt era hijo de la hechicera Visenna, que lo llevó a la Escuela del lobo de Kaer Morhen para ser entrenado como brujo. Sus habilidades impresionaron a sus captores, que pudieron forzar la mutación más de lo usual, dándole unas características físicas superiores a la mayoría de sus compañeros mutantes y su identificativo pelo blanco.

Cirilla de Cintra

ciri-freya-allan-the-witcher.jpeg

Esta niña de grandes poderes unida por el destino a Geralt estará el centro de toda la serie.

Yennefer de Vengerberg

yennefer-anya-chalotra-the-witcher.jpg

Sus habilidades mágicas la convierten en una de las más poderosas del continente, así como lo son sus grandes rivales, Sabrina y, muy especialmente, Fringilla. Estéril como Geralt, será una madre y una guía para Ciri y su magia.

Jaskier

jaskier-joey-batey-the-witcher.png

Solo un noble tan particular como el personaje que interpreta Joey Batey conseguiría ser amigo, mejor amigo más bien, de Geralt de Rivia (Henry Cavill).

Cahir aep Ceallach

cahir-eamon-farren-the-witcher.jpg

El personaje de Eamon Farren ha sido el gran antagonista de la primera temporada de The Witcher. Él es el oficial del Imperio Nilfgaardiano encargado de encontrar a la Princesa Cirilla.

Triss Merigold de Maribor

triss-merigold-anna-shaffer-the-witcher.jpg

Anna Shaffer interpreta a esta gran hechicera de Temeria y miembro del consejo del Rey Foltest. Metida siempre en política, con la Logia de las hechiceras y la Hermandad los hechiceros, mantiene su gran amistad con Yennefer, pese al amor no correspondido que profesa hacia Geralt.

Reina Calanthe de Cintra

calanthe-jodhi-may-the-witcher.png

En Ciri está la clave de The Witcher. Por tanto, no podemos perder de vista a absolutamente nadie de su árbol genealógico, aunque nos despidamos de ellos pronto. Calanthe, personaje interpretado por Jodhi May, es la reina guerrera de Cintra, conocida por su valentía y dureza.

Eist Tuirseach de Skellige

eist-bjorn-hlynur-the-witcher.jpg

Este Jarl de Skellige fue el segundo marido de la Reina Calanthe y murió defendiéndola en la batalla de Marnadal, previa a la Masacre de Cintra.

Myszowor (Mousesack)

myszowor-adam-levy-the-witcher.jpg

Druida consejero del Rey Bran de Skellige y viejo amigo de Geralt, estuvo presente junto con la delegación de Skellige en el cumpleaños de Pavetta de Cintra en el que se casó con Duny.

Tissaia de Vries

tissaia-myanna-burning-the-witcher.jpg

Interpretada por MyAnna Buring, es una de las rectores de Aretusa, la escuela de las hechiceras y, por tanto, maestra de Yennefer, Fringilla o Sabrina.

Fringilla de Vigo

fringilla-mimi-ndiweni-the-witcher.png

La hechicera a la que da vida Mimi Ndiweni fue compañera de clase de Yennefer en Aretusa pero su papel como consejera del Imperio de Nilfgaard la convierte en enemiga.

Sabrina Glevissig de Ard Carraigh

sabrina-therica-wilson-the-witcher.jpg

Interpretada por Therica Wilson-Read, Sabrina es otra compañera de clase de Yennefer con la que esta guardó siempre una rivalidad nacida de la envidia, ya que esta siempre fue una privilegiada y bella mujer, incluso antes de ser hechicera.

Renfri

renfri-emma-appleton-the-witcher.jpg

El personaje de Emma Appleton es fundamental para entender el mundo de The Witcher y a Geralt (Henry Cavill). En la serie vemos como es la propia Renfri la que advierte a Geralt de su destino.

Stregobor

stregobor-lars-mikkelsen-the-witcher.jpg

Conocemos al personaje de Lars Mikkelsen en la alucinatoria orgia tropical en la que convierte su hogar para recibir al personaje de Henry Cavill, antes de enfrentarlo contra Renfri. Es un hechicero Koviri, muy supersticioso que prefiere mantenerse neutral tras la invasión de Nilfgaard de los Reinos del Norte.

Istredd

istredd-royce-pierreson-the-witcher.jpg

El corazón de Yennefer se divide a lo largo de las décadas entre Geralt (Henry Cavill) y el hechicero que interpreta Royce Pierreson, al que conoció desde sus años de formación en Aretusa.

Rey Foltest

rey-foltest-shaun-doodley-the-witcher.jpg

Shaun Dooley interpreta al Rey de Temeria.

Vilgefortz de Roggeveen

vilgefortz-mahesu-jadu-the-witcher.jpg

El personaje de Mahesu Jadu es el que recluta a Yennefer para la batalla contra Nilfgaard con la que acaba la temporada y el que lucha, sacando una espada mágica tras otra, contra Cahir. Es uno de los personajes más importantes de toda la historia.

Princesa Pavetta

pavetta-gaia-mondadori-the-witcher.png

Como Ciri, la princesa a la que da vida Gaia Mondadori es una increíble fuente de poder mágico.

Duny

duny-bart-edwards-the-witcher.jpg

El personaje de Bart Edwards, el erizo que rompe su maldición al casarse con Pavetta.