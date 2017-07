“A mí me genera muchísima ilusión porque uno cuando conforma un plantel quiere que sea competitivo, que los niveles más o menos sean igualitarios para que la elección sea difícil. Al entrenador lo mejor que le puede pasar es tener jerarquía y después el problema para elegir”, destacó sobre su nuevo plantel.

Sin Sebastián Driussi, vendido a Zenit de Rusia, ni Leonel Vangioni, presentado en Rayados de México, el Muñeco Gallardo avisó: “Espero que hasta agosto no se lleven a nadie de acá. Que el mercado esté abierto hasta fin de agosto nos genera estar en guardia, pero vivimos el día a día y queremos sentir jugadores comprometidos”.

Con respecto a su actualidad como entrenador millonario, dejó en claro que se siente cómodo en River y que si bien no le cierra la puerta a Europa por ahora su lugar está en Núñez. “Estoy bien y la gente me brinda un afecto enorme. No estoy desesperado por salirme de acá, claramente disfruto de estar donde estoy”. Al mismo tiempo, reconoció que hace sólo unos meses estuvo cerca de decir adiós. “La exigencia es muy linda y a mí me encanta, pero lleva cierto desgaste. A fin del año pasado estaba más para irme que para quedarme. Finalmente decidí quedarme y disfrutar”, reveló.

El mercado de River, hasta el momento, le agregó mucha jerarquía a un plantel rico en cantidad y calidad de jugadores, por lo que Gallardo se mostró tras la llegada de Javier Pinola, Ignacio Scocco, Enzo Pérez y Germán Lux, más el retorno del Alexander Barboza desde Defensa y Justicia. Consultado sobre quién ocupará el arco ante la llegada de Lux, el DT no le cerró la puerta a Augusto Batalla “Nadie tiene el puesto asegurado”, finalizó.

River habló desde Orlando

El Muñeco y su obsesión. Quiere a De la Cruz

“Queremos sumar a De la Cruz (foto) lo antes posible para que se adapte. Es un jugador joven con muchísima proyección, virtudes y cualidades técnicas”, dijo el DT.

Alario opinó del técnico. Lo llenó de elogios

“Gallardo quiere seguir ganando cosas, no demuestra que sea su última pretemporada. Tiene las mismas ganas y eso me pone contento”, lanzó el Pipa.

Casco lamentó lo de Vangioni. Se fue a México

“Vangioni le hubiese aportado muchísimo al plantel, hubiera sido muy lindo que venga, también por la competencia”, expresó el lateral.