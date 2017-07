“Hoy, a lo que ya teníamos, tenemos cuatro jugadores también de buena calidad como para que puedan incorporarse al equipo sin problemas. Como lo hicieron Pinola y Scocco, ahora Lux y Enzo Pérez tiene grandes posibilidades de arrancar jugando”, afirmó a ESPN Gallardo, que hoy arribará al país junto a toda la delegación millonaria.

“Sumamos buena cantidad de entrenamientos para los jugadores nuevos. Sirvió, y mucho, para acostumbrarse a lo que uno pretende”, expresó el entrenador en cuanto a la pretemporada.

Ponzio se quedó por el Muñe

Otro de los que hablaron desde Orlando fue Leonardo Ponzio, quien dejó claro que su continuidad en Núñez dependió exclusivamente del arribo de Gallardo.

“Si (Ramón) Díaz seguía, yo me iba del club. Es que quería jugar y no tenía lugar. Pero llegó (Marcelo) Gallardo y todo cambió. Luché por el lugar y me lo gané”, contó uno de los referentes del equipo, quien además afirmó que no se siente ídolo en Núñez. “No me siento un ídolo, sí un tipo muy querido. Los jugadores se convierten en ídolos cuando dejan de jugar”, afirmó Ponzio desde el hotel Omni Orlando Resort.

"Busco que un equipo funcione bien y que encaje con jugadores que uno cree que pueden funcionar bien. Después, si es con dos delanteros, tres, uno, eso es variable”Marcelo Gallardo. Entrenador de River