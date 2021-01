Gallardo: "El que le da importancia a esas frases nunca jugó al fútbol"

En las últimas horas, se habló mucho sobre el reto de Marcelo Gallardo al defensor Robert Rojas , tras el superclásico. El técnico el River , en su llegada al estadio Libertadores de América, donde su equipo recibe esta noche a Palmeidas, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, no le esquivó a la polémica que se desencadenó y aseguró que quien le da tanta importancia a sus dichos "no la agarró ni con la mano".

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1346604029594513413 #LIBERTADORESxESPN Fuerte y tajante respuesta del Muñeco: Marcelo Gallardo dijo esto sobre el diálogo que tuvo con Robert Rojas tras el final del partido ante Boca. pic.twitter.com/98kHUUFV2r — SportsCenter (@SC_ESPN) January 5, 2021

Hace un momento, Gallardo, camino al vestuario, le respondió a todos los que lo criticaron y además cuestionó que los jugadores como técnico, tengan tanta poca privacidad para comunicarse. "El que le da mucha importancia a esas frases es porque nunca jugó al fútbol, no la agarró ni con la mano. Pero ese no es mi problema, el que entiende un poquito del juego sabe bien a qué me refería y después hay que esconder todos los micrófonos. El fútbol es cada vez más privado, todo lo que se habla se sabe al otro día, se hablan tantas pavadas y se analiza tan poco el juego... que bueno, si sirve para el show, que sirva para el show", expresó el DT.