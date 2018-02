Gallardo no le encuentra la vuelta y crecen las críticas

Con un plantel que él mismo armó, incluida la ostentosa compra de Lucas Pratto (el fichaje más caro de la historia del club) y un público siempre fiel, el Muñeco arrancó esta segunda parte del torneo con dos derrotas en tres partidos y se aleja cada vez más de los puestos de Copa Libertadores 2019.

En todo este panorama, las respuestas dentro de la cancha escasean y el equipo parece repetir hasta el cansancio los mismos errores. Demasiada previsibilidad a la hora de atacar, poca sorpresa, escasos momentos de juego asociado, niveles bajos en líneas generales y también flaquesas a la hora del retroceso. Un combo explosivo que le alcanza a los rivales para complicarle la vida al Muñeco.

Si bien recién arranque el año y en el horizonte queda la final con Boca y el inicio de la Copa, el flojo andar preocupa puertas adentro y se traduce en críticas hasta ahora inéditas de los propios hinchas.

5 derrotas consecutivas como visitante.

Perdió con Talleres, Independiente, Gimnasia, Huracán y Lanús. Además, cayó en otros dos como local y suma 5 triunfos y 3 empates en el torneo.

Comienzan las dudas

La particularidad de esta última fecha ante el Granate fue lo ocurrido con Camilo Mayada. El DT probó al uruguayo como titular en lugar de Nacho Fernández durante la semana y cuando llegó la hora del partido pegó el volantazo y ni siquiera lo llevó al banco de suplentes. Un titubeo que muchos leyeron como una señal de confusión.

En cuanto al esquema, el equipo sigue penando con Ponzio solo en la contención del medio mientras que Fernández y Enzo Pérez siguen sin encontrarse. Atrás, Pinola no es garantía y Saracchi y Montiel muestran muchos problemas a la hora de defender.

Declaraciones raras

Luego de la derrota, el DT lanzó algunas frases que no le cayeron bien al hincha. “Es difícil tener que jugar cuando no hay nada por qué hacerlo”, dijo el Muñe generando el repudio de algunos.

Los números

Con la derrota del domingo el Millo estiró a 19 su diferencia con el líder Boca y a 8 respecto a Unión, que ocupa el último lugar de acceso a la Libertadores. El domingo alcanzó su 5° derrota consecutiva como visitante y superó la racha de 2009, cuando había llegado a 4.

“No me sienta cómodo estar en esta situación. A veces es difícil tener que jugar cuando no hay nada por qué hacerlo en el campeonato. No fue un partido digno”, dijo Marcelo Gallardo, la frase polémica del entrenador tras la derrota en Lanús.

Cambio obligado: Enzo Pérez out frente al Tomba

El próximo partido de River será el domingo en el Monumental ante Godoy Cruz. Para ese juego, Marcelo Gallardo deberá mover piezas obligadamente por la suspensión de Enzo Pérez. El volante, de floja producción en los últimos partidos, vio la quinta amarilla por pelearse con un rival ante Lanús y deberá salir ante el Tomba.

Así se le abre un panorama amplio a Marcelo Gallardo, sobretodo teniendo en cuenta la mala actuación ante Lanús.

Camilo Mayada será una de las posibilidades aunque también podría tener su debut Bruno Zuculuni. Ariel Rojas corre con desventaja, aunque es una variante para el puesto.

Además está la posibilidad de que Gallardo mueva otras piezas teniendo en cuenta los últimos rendimientos.

Nacho Fernández, que casi pierde su lugar ante Lanús, es uno de los que está en la cuerda floja y el colombiano Juan Fernando Quintero, que viene pidiendo pista, aparece como un posible reemplazo en la línea de volantes.

En la defensa, el que viene de capa caída es el juvenil Gonzalo Montiel y también tiene la chance de dejar el equipo, más que nada por la recuperación del uruguayo Mayada, que puede ocupar un lugar en ese puesto de la defensa. Arriba, la dupla Scocco-Pratto parece inamovible (por la inversión por el Oso) y tanto los centrales como el arquero por ahora no se tocan.

Comienza a definirse el rival

Santiago Wanderers recibirá esta noche a Independiente Santa Fe de Colombia, en el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores. El ganador de la serie ingresará al grupo de River.

El partido se jugará en el estadio Bicentenario de Santiago de Chile desde las 21:30. El encuentro de vuelta se disputará el 20 de febrero en Colombia. El equipo que resulte vencedor de este cruce irá a formar parte del Grupo 4, que además de River tiene al Flamengo de Brasil y a Emelec de Ecuador.