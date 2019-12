"¿Alguien puede pensar que no tengo fuerza? Tengo 43 años y tengo toda una vida por delante, por algo estoy donde estoy. Después puedo hablar de muchas cosas, yo no vine a anticipar nada. Hoy no voy a anunciar nada, porque estoy pensando en los tres partidos y eso lo voy a hacer cuando termine, no hay apuro. No quiero generar ninguna especulación, porque ustedes me preguntan, no vengo a hablar yo sobre esto", aseguró.