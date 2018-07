Gallardo se bajó y Angelici postula al mellizo Guillermo

En la edición del jueves, la tapa de deportes de LM Neuquén tituló “Napoleón no se sube al barco”. Era una lectura preliminar a partir de las declaraciones de los jugadores del Millo, de ciertos gestos y de las diferencias ideológicas del entrenador con la cúpula de AFA. Y ayer el Muñeco confirmó lo que se veía venir. Ante los rumores que lo vinculan a la Albiceleste, indicó que sería “el máximo orgullo profesional”, aunque aclaró que no recibió ningún llamado y que su cabeza está “en terminar el contrato con River”, que se extiende hasta 2020.

Horas más tarde, el titular xeneize, Daniel Angelici, en diálogo con Closs Continental, consideró: “Guillermo salió dos veces campeón en el fútbol argentino, ganó la Sudamericana con Lanús, tiene todas las condiciones para ser un candidato a la Selección argentina”.

En tanto, admitió que el DT millonario puede ser una alternativa y aseguró: “Me sentaría sin ningún problema a hablar con Gallardo por el tema selección”.

Además, tampoco descartó la posibilidad de que regrese Alejandro Sabella en algún cargo: “Es una persona honrada, no lo conozco personalmente, pero es alguien con quien hay que sentarse a charlar”.

Gallardo tiene todo listo para quedarse muchos años más en River.

“Me comprometí con River”

“Los rumores generalmente son rumores. Soy respetuoso en cuanto a las formas, los que me conocen saben lo que pienso. Por respeto me sentaría a hablar con cualquiera, no tengo problema en dar mi opinión, pero a veces prefiero callar y no decir nada. Me comprometí con River, tengo un contrato que cumpliré hasta que las energías me digan basta o se haya desgastado la situación, y ahí daré un paso al costado”, inició su respuesta sobre la Selección Gallardo.

“¿Si me gustaría? Creo que para cualquier entrenador argentino que lo ilusione dirigir a la Selección alguna vez debe ser el máximo orgullo. De ahí a que me postule para serlo, me parece que no va conmigo. Yo agradezco y me llena de orgullo el reconocimiento cada vez que surge un acontecimiento como este. No he recibido ningún llamado y mi cabeza está en River, todo el mundo sabe cuál es mi opinión de acuerdo con lo que pienso que pasa desde hace mucho en el fútbol argentino”, explicó.

P28-F3-alonso-river.jpg

--> Alonso a LMN: “Bienvenido que siga acá”

El eterno ídolo de River, Norberto “Beto” Alonso celebró vía LM Neuquén que Marcelo Gallardo haya garantizado su continuidad en el Millonario más allá de un eventual ofrecimiento de la Selección argentina.

“Si las cosas siguen bien, como se están dando con Gallargo, que le llega al plantel y saca resultados, bienvenido que siga en River y no se vaya a la Selección”, aseguró el emblema riverplatense.

No obstante, aclaró que en un fútbol tan dinámico y “en la vida misma, todo depende de resultados. Pero bienvenido que se quede acá”, redondeó la gloria de River.