Gasalla y Capusotto filman en España

Buenos Aires.- Antonio Gasalla se prepara para protagonizar una película junto a Diego Capusotto y un actor español que está viviendo en la Argentina. Según informó el diario Crónica, el capocómico se pondría en la piel de un asesino serial que en un principio quiso ser una estrella de rock y nunca pudo. Sin poder manejar su frustración, va matando una a una a sus víctimas.

Al parecer, el intérprete de la emblemática Mamá Cora está muy entusiasmado con el film -que es una coproducción con España-, dado que otro de sus proyectos se encuentra aún en stand by. Gasalla iba a rodar con Valeria Bertuccelli, pero todavía no logra reunir los fondos necesarios y no tiene fecha.

Teatro y dudas con Susana

Luego de los chispazos con Susana Giménez por ciertos desaires y falta de protagonismo en el sketch de “La empleada pública” en el clásico programa televisivo de la rubia, continúa la incógnita sobre si Gasalla volverá a ser parte del ciclo de Telefe.

Por lo pronto, el humorista continúa con el éxito Más respeto que soy tu madre 2, en el Teatro Nacional. Claudia Lapacó, Enrique Liporace, Nazareno Mottola, Alberto Martín, Esteban Pérez y Noelia Marzol lo acompañan en la secuela que ideó Nacho Laviaguerre.