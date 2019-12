Minutos antes, a unas cuadras del lugar, el actor había tenido un cálido recibimiento por parte del intendente, Guillermo Monzani y los encargados de auspiciar el evento: Gustavo Ancafil, presidente de la comisión Unión de Mayo, el titular de Calf, Carlos Ciapponi, el referente barrial, Braian Marino, la diputada provincial electa, Carina Riccomini; y Nadia Márquez, hija del pastor evangelista Hugo Márquez y concejal por el sobischismo.

A largo de una hora y media, Pauls mantuvo la atención de su auditorio. Les habló de su timidez y la imposibilidad de expresar sus emociones durante su infancia, ante la conflictiva separación de sus padres. "Se peleaban y me mandaban a decir lo que pensaba cada uno del otro. Yo tenía 8 años y era una pelota de ping pong entre dos adultos", precisó, antes de recordar que a los 14 años se inició en el alcohol y la marihuana por la presión de sus amigos.

Luego de relatar los capítulos más oscuros de su vida, a raíz del consumo de cocaína, el también conductor radial remarcó que no se reconocía como adicto y que no pedía ayuda porque creía que era rutina vivir así. “Las drogas te quitan el alma, y no te das cuenta hasta que ya no abrazas, no hablás, no compartís con tus seres queridos, porque lo único que te importa es consumir”, sentenció con tristeza.

Sobre el cierre de su discurso, Pauls contó detalles de su proceso de recuperación e hizo hincapié en que existe una salida y en "la libertad de pensar". "Hay mucha gente que no quiere que pensemos, porque nos quieren tener así, dormidos y enfermos. Les conviene que vivamos así, on alcohol, con drogas, con ludopatía y con la atención en los celulares y no atendiendo a los nuestros. Como padres debemos mirar qué hacen nuestros hijos. Mi deseo es que nos miremos", recalcó el actor que hace un tiempo se acercó a la iglesia evangelista.

Antes de que el actor arrancara su charla, el presidente de Calf, Carlos Ciapponi, tomó la palabra para dar testimonio del momento más difícil de su vida y llevar un mensaje de esperanza. "Lo único que necesitamos es tener confianza en nosotros mismos y una ayuda: alguien que te hable, que te acompañe y te ayude a ponerte de pie. Eso es lo que esperamos desde Calf después de esta charla y después de las charlas que venimos haciendo en las escuelas. No importa todas las cosas malas que nos hayan pasado en la vida, se puede", subrayó.

Tras la charla en la ciudad, el actor partió rumbo a Andacollo para compartir su mensaje en la Escuela 28 de esa localidad. Este martes a las 12, se presentará en el Polideportivo de Loncopué.

