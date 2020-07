Gatti: "Hay mala fe o desconocimiento"

“No me interesa entrar en esta discusión primero porque obviamente todo el mundo tiene derecho a pensar. Y si él (se refiere a Comoli) lo cree así es válido. Pero quiero decir que este estatuto ha pasado por casi todas las federaciones del país con charlas, reuniones, con un montón de observaciones y propuestas que se introdujeron durante el proceso”, afirmó el titular de la entidad neuquina, quien es además secretario técnico de la CABB.

También aclaró que el mismo todavía debe ser debatido en asamblea extraordinaria y tener el visto bueno de la Federación Internacional (FIBA) para recién ponerse en práctica.

Asimismo, desmintió que lleve a la desaparición de las asociaciones como marcó Comoli.“El estatuto es una construcción de mucha gente que participa y ha participado con lo cual le han introducido todas las modificaciones que se han ido negociando en las distintas federaciones, asociaciones y con cada una de las personas que quiso participar de esto. Por eso la verdad es que en su última versión que recibí del Consejo de aprobación de CABB el lunes pasado no es real que no existan las asociaciones y, obviamente, lejos está del espíritu que desaparezcan. Tampoco es real que no estén contempladas. Las asociaciones siguen figurando y son reconocidas por el estatuto de la Confederación”, afirmó.

“Entiendo -agregó- que hay desconocimiento, mala fe o poco entendimiento de cómo funciona una construcción de la que participa mucha gente, que a veces piensa distinto. Por eso digo que no solo no van a desaparecer las asociaciones sino que está debidamente especificada su función dentro del proyecto del estatuto de la CABB”, reveló.

No obstante señaló que el estatuto aprobado “exige un visto bueno de parte de la federación internacional y en definitiva es una asamblea de la confederación dónde participan todas sus afiliadas que debe eventualmente aprobarse o no el proyecto”. Sobre la reforma dijo que “la adecuación de este estatuto era tan necesaria en la CABB que viene de varios intentos por introducir y aprobar sus modificaciones. Incluso en la gestión anterior (la de Federico Susbielles) no reunió las adhesiones necesarias. Pero es un tema largo y si pretendemos seguir afiliados a la Federación Internacional hay que cumplir con ciertos estándares y aspectos que este proyecto del estatuto los cumple”, recalcó.

Sobre la reciente intervención de la Federación Rionegrina de Básquetbol que dirigía Juan Carrasco expresó. “Por supuesto que nadie puede alegrarse por una intervención, pero desconozco los pormenores de la actuación de la Dirección de Personas Jurídicas en Río Negro y la gravedad de los hechos que desembocaron en la situación actual”, concluyó.