Comoli: "La Confederación empuja al abismo en lugar de apoyar"

Cabe recordar que la citada asamblea finalmente no se realizó precisamente porque el aval de la entidad neuquina a Fabián Borro, a través de su presidente Gatti, hizo caer la candidatura del ahora ex titular Federico Susbielles preferido por Comoli.

En este contexto de notorias diferencias entre presidente y vice, Comoli dijo que en estos días “pedirá una explicación a Gatti sobre lo que ha pasado con Río Negro. Porque nosotros también en nuestra Federación estamos con mandato vencido y no vaya a ser que también nos pidan la intervención”, ironizó.

“No entiendo –ó mejor dicho sí porque esto es netamente político- como en lugar de acompañar la Confederación los empuja al abismo solicitando por pedido de una asociación, la de Bariloche dónde no se está jugando básquet, la intervención. Y menos cómo la provincia de Río Negro, a través de Personas Jurídicas, acepta esta petición permitiendo que se pase por encima de los dirigentes de la Federación”, criticó.

“El interventor nombrado es Juan Cruz Montoto Guerrero, titular de Atenas de Patagones entidad de la Asociación de Clubes, con lo cual están marcando un retiro obligatorio de Carrasco de la Federación”, detalló.

Comoli, ex presidente de la Federación neuquina, quien hoy está en una posición incómoda ya que no comparte los mismos objetivos que Gatti, (además secretario general de la CABB) está dispuesto a discutirle la presidencia cuando se realicen las elecciones en la entidad neuquina que tienen mandato vencido desde el mes de marzo.

“¿Y porqué no?”, se preguntó consultado por sus ganas de continuar. “Acá hay que generar un debate porque hay cosas que no cierran. En estos momentos se está analizado un cambio del estatuto que va a marcar la desaparición de las asociaciones que son las instituciones que Argentina han desarrollado el básquetbol como por ejemplo la asociación Bahiense, de CABA, de Paraná, de Santa Fe, de Rosario. En nuestro caso en Neuquén, no tenemos esa organización pero pensamos constituir una en el Sur, que nuclea a equipos de la zona y dónde se pueden sumar también equipos de Río Negro. Se pretende que haya un manejo profesional del básquetbol y –cuestionó- que va a pasar con los torneos argentino. Se destruye también las escuelas de entrenadores y de árbitros”, opinó.

Según el dirigente “el borrador ya sufrió cuatro cambios y no todos los directivos de las instituciones están al tanto de las modificaciones. Tenemos que estar alertas, saber quién lo va a ir votar porque Gatti es miembro de la comisión directiva y no podrán hacerlo. Y ver si los clubes van a estar de acuerdo”, señaló.

“No dijo que no se tenga que modificar el estatuto”, puntualizó “pero hay que estudiarlo muy bien. En mi opinión lo que se busca con esta modificación es darle mayor poder y voto al presidente (en relación a Borro), como así también más protagonismo a los clubes. Centro Español con estas modificaciones tendría tres afiliaciones a la ADC, a FFBRA (Federación Femenina de Básquet de la República Argentina) y a la federación neuquina”, explicó.

“El nuevo estatuto habla de todo menos de básquet y refleja un marcado poder del presidente sobre las federaciones que por cualquier situación las puede desafiliar”, insinuó.

“El estatuto habla de promover la igualdad de género y resulta que se quiere concentrar toda la actividad del básquet femenino en una sola federación reflotando la FFEBRA con lo cual vamos a tener 24 masculinas y una sola para las chicas. Si eso no es discriminación…

El texto completo de apoyo a Carrasco

“Quiero enviar mi apoyo personal a la Federación de Básquet de Río Negro y en particular a su presidente, Jorge Carrasco. Mi participación acompañando a César Cedrón y como presidente de la Federación de Básquet no fue otra que junto al esfuerzo de todos los clubes que la componen, aunar esfuerzos para poder masificar e integrar el básquet de nuestra región. Ese siempre ha sido y será mi mayor anhelo. Nunca estuve en contra ni para poner palos en la rueda. Desde siempre la única diferencia que tenemos con Río Negro no ha sido otra que dentro de la cancha.

Conocemos el esfuerzo compartido para organizar el Torneo Integración de Básquetbol que es orgullo de nuestra región.

Es Ley que las instituciones están por encima de las personas y deben rendir cuentas a sus asociados según los estatutos.

En esta época tan difícil que estamos viviendo donde la solidaridad es lo único que nos va a sacar adelante, reclamar, intimar, exigir, emplazar a una institución lleva a bajar los brazos de quienes con muchísimo esfuerzo hoy tratan de mantener su pasión como dirigentes deportivos.

Ir juntos acompañando, ayudando, solucionando problemas será la forma de poder continuar luego de esta difícil situación que estamos viviendo. Las Federaciones de Básquetbol, acompañan los sueños de los clubes de nuestra región. Estamos para que nuestro deporte crezca”.