Gemelos y mellizos a la vez

La ecografía permitió observar que en el vientre de la madre hay tres bolsas. Una alberga a los gemelos y las otras dos, a los mellizos. “Es muy loco porque de ser dos pasamos a ser seis”, señaló la mujer, y resaltó: “Estamos felices. Yo veía tres bolsitas, pero como es la primera vez que transitamos esto, no sabíamos de qué se trataba, por eso nos quedamos callados”.

El médico, con la noticia confirmada, le puso algo de misterio cuando les dijo que serían padres de cuatro bebés. Fue tal su sorpresa que no supo al principio cómo decirles lo que estaba ocurriendo. “El médico tardaba en decirnos qué pasaba hasta que rompió el silencio. ‘Doctor, no me asuste’, le dije. Mi novio miraba la pantalla, y lo miraba al médico, miraba la pantalla y lo miraba al médico”, contó Yanina. Fue entonces que les informó del múltiple embarazo. “‘Tu familia es descendiente de mellizos?’, me preguntó y para ese momento ya estábamos emocionados y contentos porque sospechábamos de que íbamos a tener dos. Y, el médico me dijo: ‘No, son más’. ¡Trillizos!, pensamos nosotros y el doctor nos terminó confirmando: ‘¡Son cuatro: en cada punta están los mellizos y en el medio los gemelos!’ Nos hizo sentir el corazón de todos”, relató la joven.

Matías, a su turno, comentó que el embarazo es de riesgo y que los bebés nacerían apenas con seis meses de gestación. De hecho la próxima semana viajan a Avellaneda para que Yanina se atienda en un hospital y siga con el proceso de la mejor manera. Luego de la última ecografía el médico les dijo que uno de los gemelos corre riesgo de vida, porque no llegó a desarrollarse del todo.

Al respecto, Matías dice que siguen adelante “con toda la fuerza” aunque aclaró que sabían de los riesgos. “Hay muchas posibilidades de que los bebés nazcan a los seis meses”, señaló. “Vamos a Buenos Aires la semana que viene, cuando volvamos a Río Grande, ya vamos a volver con los bebés”.

Viaje: Los padres viven en Tierra del Fuego y la semana que viene irán a Buenos Aires.

Entre el riesgo y la esperanza

Su panza parece la de una embarazada de cinco meses. Pero el sábado Yanina recién entró al tercer mes. Madre primeriza, la mujer no hizo ningún tratamiento de fertilización ni buscó quedar embarazada después de sólo un año de noviazgo con Matías Graf. En el país no hay registros de un caso similar. Aunque sí trascendieron dos casos de cuatrillizos sin fertilización asistida, no tenían estas características. Fueron ambos en Mar del Plata: las cuatrillizas Landaburo, en 2011, y, el primero, en 1980, con los dos bebés y las dos bebas Arnau. “Es un caso raro entre lo raro”, dijo Nuncia Llobeta, su ginecóloga en el Sanatorio Fueguino. Si bien el Hospital Regional de Río Grande no tiene desventajas en cuanto a la parte obstétrica de un embarazo de cuatrillizos, no hay suficientes unidades neonatales aptas -incubadoras y respiradores artificiales- para cuatro bebés durante días, semanas o meses en caso de que nazcan prematuros.