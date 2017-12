En un comunicado de prensa, Gerez señaló que el objetivo del encuentro desarrollado en la ciudad de Buenos Aires “fue poner en conocimiento de la ministra y su equipo de colaboradores el trabajo conjunto que hemos realizado desde el Ministerio y la policía provincial en los casos en los que se investiga la posible vinculación del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”. “Estos grupos pretenden instalar la violencia y han generado tres episodios que pueden calificarse como atentados” en la provincia, dijo.

Por otra parte, después de los incidentes producidos el jueves en las inmediaciones del hospital Castro Rendón, Gerez explicó que el desalojo fue ordenado para preservar el interés general de la población y aclaró que el límite de toda protesta es la ley. “Vamos a ser implacables con aquellos que la traspasen”, sostuvo.

Señaló que no le corresponde a su oficina analizar si fue mesurado o no el accionar de la Policía y agregó que cualquier atropello de derechos durante el desalojo será analizado a posteriori. Aclaró que esa entidad no convocó a instancias de mediación, aunque precisó que el equipo de mediadores siempre está a disposición para solucionar los conflictos a través del diálogo.

“Llamo a recapacitar a los que tienen responsabilidad de dirigencia gremial a no canalizar reclamos a través de la fuerza”, sostuvo el fiscal, quien aclaró que el desalojo fue ordenado al notar que no se daban instancias de diálogo.