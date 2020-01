El actor Germán Kraus que se encuentra haciendo temporada en Las Grutas, habló de las polémicas declaraciones de Susana Giménez sobre los pobres y dijo que las personas públicas no deberían manifestarse políticamente en los medios. “Las figuras públicas no deben expresar ideas políticas porque pueden ser tendenciosos. Además, no nos conviene y no es ético”, indicó.