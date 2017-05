Ginóbili sobre su futuro: "Todavía sigo sin decidirlo"

Ovación infinita

Ante la incertidumbre del futuro de uno de los jugadores más importantes en la historia de San Antonio y de la NBA, la gente decidió ovacionarlo como pocas veces pasó cuando Gregg Popovich lo sacó a falta de dos minutos y 25 segundos para el cierre de un partido que estaba definido. “¡Manu, Manu, Manu, Manu!”, se oyó una y mil veces, mientras el escolta contenía la emoción.

Al respecto, expresó: “Toda esa situación me hizo dar un golpe de realidad de lo cerca que está el retiro”. El cuatro veces campeón con los Spurs sabe que es uno de los ídolos, pero también sabe que él nunca anunció su retiro. “Obviamente que a uno lo emociona y lo conmueve. No sé si me quisieron retirar definitivamente (risas), pero yo todavía no lo anuncié. Todavía sigo sin decidirlo. No quiere decir que aceleró o definió la situación. Pero de todas maneras fue impactante. Fue emocionante. Y lo valoro mucho. No pasa muy seguido. Y cuando pasa, y uno no lo espera, mueve muchas cosas. Sensaciones contradictorias, felicidad, dolor, un poco de tristeza, un poco de emoción. Fue raro”, admitió Ginóbili. Sobre su juego analizó: “Creo que puedo seguir jugando, pero eso no va a determinar si sigo o no. Todo depende de mis ganas de pasar otra vez por todo esto”, finalizó el gran Ginóbili.

