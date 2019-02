Gisele BÃ¼ndchen revelÃ³ por quÃ© cortÃ³ con DiCaprio

Estados Unidos. A 14 años de finalizar su vínculo amoroso con Leonardo DiCaprio, Gisele Bündchen contó por qué le soltó la mano a la megaestrella de Hollywood. Tras confesar que los cigarrillos y el consumo de alcohol eran una constante en la relación, la modelo brasileña precisó: “Llegó un momento en el que tomé la decisión de no seguir fumando, bebiendo y trabajando demasiado. Comencé a ser consciente de que había muchas cosas que no había tenido en cuenta y ya no quería seguir haciéndolo. ¿Me iba a quedar sola porque quería hacer examen de conciencia mientras él seguía haciendo lo mismo? Al final, por desgracia, la respuesta fue sí”, explicó dejando claro que el actor no quiso cambiar su estilo de vida y eso la obligó a tomar distancia. Un año después de su separación, Bündchen conoció a su actual marido, el jugador de fútbol americano Tom Brady, con el que se casó en 2009 en una ceremonia íntima celebrada en California.