Gobierno compromete respuestas a taxistas y levantan la marcha

Los taxistas autoconvocados, que habían anunciado sitiar la ciudad el jueves si no tenían respuesta a su reclamo de seguridad , mantuvieron una reunión con el Gobierno y aceptaron el compromiso de los funcionarios de analizar el petitorio por lo que levantaron las medidas .

El disparo en la cabeza al taxista Miguel Ángel Sisterna en Cuenca XV, fue el detonante de la furia de los tacheros que no responden al sindicato de los peones de taxi que encabeza Eduardo Lira.

El miércoles pasado los tacheros autoconvocados marcharon en silencio: “reclamamos medidas de seguridad para que podamos salir a trabajar sabiendo que vamos a poder volver a nuestros hogares”, confió Néstor vocero de los tacheros.

“Nosotros todos los días sufrimos robos y la Policía solo está en el corredor de calle Novella, pero no hay policías en los barrios peligrosos del oeste”, describió el taxista que lleva 16 años en este duro oficio.

Reclamo de taxistas (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

Néstor advirtió que la relación con el sindicato está rota. “El gremio nunca hizo nada por nosotros. Está muy alineado con el Gobierno, pero esto no es nuevo pasa desde siempre. Por eso, si el gobierno no se sienta a charlar con nosotros, vamos a sitiar la ciudad, vamos a cortar todo. No queremos mas negocios entre el gremio y el Gobierno, que se sienten a dialogar con nosotros”, anunció el tachero y la medida de fuerza si iba a concretar este jueves.

Este martes, pasado el mediodía, los autoconvocados tuvieron una reunión con el Gobierno donde se sentaron a dialogar y acercaron posiciones para lograr un entendimiento y evitar que la ciudad sea sitiada.

reunion taxistas gobierno dialogo 0.jpg

“No vamos a parar porque el Gobierno se comprometió en ponerse a trabajar en los puntos del petitorio que entregamos, por lo que suspendemos el paro y corte de puente”, confió Néstor esta tarde de martes tras concluir la reunión.

Luces, cámaras, controles en barrios denominados peligrosos son parte del reclamo que elevaron los taxistas y para el cual el Gobierno se comprometió a trabajar para darles garantías de que van a poder trabajar. En caso de que pase determinado tiempo y no se vea un progreso, los autoconvocados podrían volver a la calle con corte de los puentes y accesos a la provincia.