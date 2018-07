Hace poco más de un año se filtraron varios audios agresivos en los que se escuchaba a la rubia intimando a Dalma y a Gianinna Maradona. Esto provocó que las hijas de El Diez la denunciaran, y que la futbolista quedara imputada.

Aquellas grabaciones se las había mandando Oliva al astro del fútbol en un momento en que la pareja pasaba por una fuerte crisis. El exjugador le reenvió los audios a sus hijas, quienes actuaron judicialmente por medio de Fernando Burlando.

El tiempo pasó, y Maradona finalmente se reconcilió con Oliva, por lo que nunca se presentó a declarar ante el fiscal Marcelo Fuenzalida, favoreciendo así a su actual pareja.

De hecho, Matías Morla, por expreso pedido de Diego, fue quien tomó la defensa técnica de Rocío y quien le comunicó la resolución a su favor. "En los hechos que se denunciaron nunca se probó que Rocío haya cometido un delito. Diego Maradona decidió no comparecer en la causa por lo el Fiscal decidió archivar la causa", dijo el letrado.

“Al no contar en autos con la correspondiente acreditación de circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se remitieran y recepcionaran los mensajes de audio con contenido amenazante, característica del hecho que se buscaba determinar con el testimonio de quien, de acuerdo a lo denunciado, recibiera dichas comunicaciones: el padre de las víctimas, con cuya comparecencia no se contó pese a las reiteradas solicitudes al respecto“, expresa el fallo al explicar por qué no encontraron “elementos de convicción” para declarar culpable a Rocío.

