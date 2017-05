Golpe a golpe

El cruce comenzó cuando la Mole se enteró de que la hija del Cabezón se mostró feliz en las redes tras la decisión de su padre, ante lo que disparó con un fuerte exabrupto contra la it girl, en diálogo con la radio cordobesa Pulxo: “Me mostraron los tuits que puso ella diciendo ‘estoy feliz’ y Tinelli apoyándola. Ahora, si esta chica tiene este concepto de mí, que me chupe un huevo”. La rebelde de la familia Tinelli recogió el guante y contestó: “Antes de chuparle un huevo a la Mole, realmente me suicido”.

La defensa a muerte de las carreras de galgos por parte del ex púgil y el repudio de la joven al maltrato animal iniciaron la pelea. Además, ella integra una agrupación proteccionista y realiza campañas en las redes sociales en contra de quienes abusan de las mascotas.

