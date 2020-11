González calificó de "idiotas modernos" a los asistentes a la fiesta de Los Barreales

El ministro Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia del Neuquén, Sebastián González, calificó de “idiotas modernos” a los asistentes a la fiesta clandestina durante este fin de semana en el lago Los Barreales , donde no se cumplió con ninguna de las medidas de prevención para el contagio de Covid-19.

“Lo que vimos este fin de semana en el lago los Barreales es una muestra de ese porcentaje de población que yo en algún momento, cuando tuvimos el caso en el cerro Chapelco , en San Martín de los Andes, califiqué de idiotas. Idiotas en el sentido filosófico, de gente que solamente se preocupa de propio bienestar , se mira su propio ombligo y no tiene un gramo de solidaridad, ni de responsabilidad para con los demás”, explicó González en declaraciones radiales.

El ministro los calificó con la misma dureza que lo hizo aquella vez con los protagonistas del video que se hizo público en el que los esquiadores neuquinos que se burlaron de la cuarentena e infringieron los protocolos de bioseguridad.

“Esos son los idiotas modernos que en pandemia, no siguen ninguna de las reglas establecidas para cuidarnos entre todos”, dijo González para quien “siempre hay un núcleo de personas, un porcentaje de la población que está acostumbrada a no cumplir las normas y que lo hace también en momentos de no pandemia”.

Por eso, el funcionario advirtió: “Vamos a tener que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, y vamos a tener que tratar de cuidarnos entre todos de este tipo de personas porque van a seguir estando. En la medida en que la situación epidemiológica siga mejorando, se va a perder el sentido de urgencia de la necesidad de seguir cuidándonos”.

El ministro Jefe de Gabinete sostuvo que estamos en una “etapa peligrosa” porque habrá gente que entiende que la pandemia pasó, se releja y eso puede llegar a facilitar la transmisión del virus.

González recordó que desde el inicio de la pandemia a la fecha fallecieron 672 personas como consecuencia del Covid-19. “Si bien no es una tasa de letalidad muy alta en relación a la población que tenemos, cada vida que se perdió cuenta y tenemos que seguir trabajando todos juntos para que no muera ninguna persona más en este trayecto en el cual vamos a tener que convivir con esta enfermedad”, cerró el funcionario provincial.