Goya: "La proporción de los contagios es ínfima"

Aclaró que las medidas de flexibilización ayudan a sostener el aislamiento en el tiempo y solicitó que todos tomen los nuevos permisos de manera responsable, para evitar que el Gobierno tenga que retrotraer las medidas y regresar al aislamiento total.

—¿Cómo es la situación neuquina con respecto al coronavirus?

La situación epidemiológica en Neuquén está actualmente en una fase de contención. No tenemos ninguna localidad con transmisión comunitaria o de conglomerado. El 14 de mayo se levantó la categoría que estaba en Loncopué, donde teníamos transmisión de conglomerado. A partir de esa fecha, ya es una localidad sin riesgo mayor que las otras localidades de la provincia, y nuestra definición de caso sospechoso no incluye el hecho de haber visitado ese lugar, como sí ocurre con otras provincias como Chaco, Córdoba, Buenos Aires o Río Negro, donde hay circulación viral activa.

—¿Cómo califica esta situación epidemiológica?

Esta condición epidemiológica es muy buena porque tenemos solamente casos aislados en algunas localidades y en muchas zonas amplias aún no se han dado casos. Por ejemplo, toda la zona norte de Chos Malal y los alrededores, que no han registrado ningún caso confirmado. Estamos en una situación donde se ha aplanado la curva y todas las medidas del gobierno nacional y provincial estuvieron focalizadas en retrasar el riesgo de introducción del virus, Aquí el virus no circula libremente. Tenemos 114 confirmados, 62 recuperados. De ellos, hay 41 pacientes con tratamiento ambulatorio y seis personas internadas.

—¿Cómo trabajan en la contención?

Tenemos distintos sistemas de comunicación y vigilancia para detectar precozmente los casos. Medidas de acción y de control preventivas, aislamiento y búsqueda del entorno que se relaciona el caso, los hisopamos para hacer el control del foco en cada lugar y evitar de ese modo la propagación a partir de una familia o un ámbito de trabajo y que se genere una multiplicación de casos. Junto con todas las políticas que se están implementando de distanciamiento, tapabocas, sensibilización de la población, ha contribuido a que la velocidad de la curva se haya reducido.

—¿Considera adecuada la flexibilización del aislamiento?

Todas las medidas que se están implementando tienen que ver con un análisis previo. Desde el 6 de mayo se tomaron medidas en ocho localidades, después en municipios de tercera y así se va incrementando el número de localidades. A partir de hoy, otra medida es la habilitación para mayores de 60 y menores de 15 para que puedan hacer una salida de una hora, no para reunirse sino para el esparcimiento. Pueden caminar a 500 metros del domicilio sin ningún problema. Son medidas concretas que ayudan mucho a poder sostener el aislamiento. Se van a ir monitoreando y si se evalúa que comienza a generarse algún riesgo, se va a retrotraer esa medida.

