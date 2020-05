Los docentes piden ayuda psicológica en la pandemia

Pero toda esta a situación inédita también golpeó a los propios docentes, ocasionándoles, en muchos casos, “estrés y desbordes emocionales”, según afirmó Andrea Osuna, psicóloga e integrante de una red de psicólogos de Neuquén capital. Osuna aseguró que en las últimas dos semanas el 40 por ciento de las llamadas que se reciben en el grupo -conformado por 20 profesionales para asistir a personas que sufren algún tipo de malestar psíquico a causa del aislamiento- vino de parte de los maestros de las escuelas.

Una de las cuestiones que manifestaron los docentes en esas consultas es la presión que ejercen sobre ellos los directivos y también el entorno familiar de los alumnos.

“Nos llama mucho la atención la cantidad de docentes que plantearon problemas en cuanto a esta modalidad de enseñanza, que no les permite poder estar en contacto con los alumnos”, dijo Osuna. “Con estas herramientas online, los docentes manifiestan que se sienten desbordados. Y es algo complejo porque también esa sensación la tienen los padres”, apuntó la psicóloga.

Respecto del abordaje que hacen los profesionales en las consultas que les formulan los maestros, Osuna explicó que lo que buscan es hacerles entender que esto que están viviendo es algo temporal, transitorio, que va a pasar y que deben organizar bien el día, haciendo respetar horarios de trabajo. “Las llamadas a cualquier hora, al igual que los mensajes, deben tener un horario. Hay que entender que los docentes también tienen sus propias familias”, advirtió

Indicó que los maestros no escapan a las reglas generales del común de la gente que llama para solicitar asistencia psicológica y que están vinculadas a problemas de convivencia intrafamiliar, dificultad para dormir y ansiedad.

Ariel Pino, secretario general de ATEN capital, señaló que esta problemática también la observó el gremio. “Lo vemos no solo por comentarios que nos llegan de manera individual, a través de alguna maestra o profesora, sino porque tenemos reuniones con equipos directivos de todas las modalidades y una de las cosas que se señala es la sobrecarga de tareas que hoy tienen los maestros”, dijo el dirigente sindical. “En el interior, pero también en Neuquén capital, hay muchas familias que no tienen acceso a internet, entonces muchas maestras llevan el material de estudio a librerías y fotocopiadoras o reparten los cuadernillos en las casas. El docente resuelve situaciones que las debiera abordar el Estado”, apuntó. Pino dijo que al “panorama complejo que tenía la educación antes de la pandemia”, ahora se agregó el hecho de que al docente se le asigna una responsabilidad extra a la de enseñar, que muchas veces tiene que ver con contener a las familias por diferentes situaciones. Sostuvo que esto se observó en las evaluaciones de los equipos directivos de las escuelas, e indicó que no hay una política pública de acompañamiento a esta nueva realidad. Además, dijo que otro inconveniente es la falta de cobertura de horas y cargos.

-> Storioni: Provincia tiene un equipo interdisciplinario

—¿El ministerio conoce este problema que manifiestan algunos docentes?

Nosotros tenemos un equipo de profesionales que no ha recibido hasta el momento ninguna demanda formal de este tipo. Pero ya tomamos contacto con estos psicólogos y trabajaremos cooperativamente con ellos. Hay que aclarar que los datos que tienen corresponden tanto a Neuquén como a Río Negro, con lo cual habrá que ver de manera específica lo que ocurre en nuestra provincia.

—¿Cómo se conforma este equipo del ministerio y qué tareas realiza?

En principio, tenemos un equipo interdisciplinario que está en todo el territorio de la provincia de Neuquén y que cuando existen demandas de este tipo, ellos apoyan con psicólogos, asistentes sociales y psicopedagogos. Trabajan todo el tiempo en diferentes problemáticas.

—¿Con esta asistencia llegan a toda la provincia?

El equipo tiene sede en siete lugares de la provincia, abarcando todos los distritos educativos. Se vinculan con las escuelas para atender situaciones psicosociales y educativas. Este tema del estrés no apareció de manera general, pero vamos a indagar sobre estas particularidades.

-> La vuelta a clases podría ser por región

La vuelta de las clases en la provincia se podría dar por regiones, según explicó la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Ruth Flutsch. “Hay posibilidades de regresar a las aulas de esta manera, porque no es igual la matrícula de la zona Confluencia y las grandes localidades que el número de alumnos de una escuela rural. Y ese regreso será paulatino”, afirmó.

La provincia tiene en la actualidad 923 instituciones entre públicas y privadas. Hay alrededor de 246 mil estudiantes en total, más de 24 mil docentes y más de seis mil auxiliares de servicio.

“No es un número enorme comparado con Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, pero si volvemos a la actividad debemos trabajar para que el impacto no provoque contagios”, advirtió.

Sobre el protocolo sanitario que se aplicará, la funcionaria confirmó que Nación apunta principalmente a los baños y cocinas de las instituciones de todo el país.

En ese punto, Flutsch recordó que el Ministerio de Educación de la Nación destacó a la provincia por la infraestructura de los edificios escolares.

Por otra parte, dijo que el foco este año estará puesto en fortalecer el dictado de “grandes contenidos” en asignaturas sociales y matemática para los alumnos de quinto y sexto año, con el objetivo de que lleguen con la mejor preparación posible a la universidad.

Y confirmó que la evaluación numérica quedará de lado este año. “Trabajaremos con una evaluación formativa”, indicó Flutsch .

