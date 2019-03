Y explicó que CFK está “tratando de construir un Frente Patriótico muy amplio, con muchos partidos, y no se sabe quién es el candidato. Aunque ella es la que tiene mayor intención de voto, no se va a pronunciar hasta que no se consolide este frente más amplio”.

El referente social consideró, además, que la grieta no es un problema: “No creo que sea tan problemático que haya grieta o antagonismos políticos, eso fortalece la democracia. La grieta no es problema cuando se trata de una fuerte confrontación política. A veces de las contradicciones surgen síntesis nuevas y superiores. Lo que me preocupa es el odio y el revanchismo, en cualquiera de los dos sentidos. Me preocuparía que mañana un gobierno de nuestro campo tuviera un revanchismo con el campo neoliberal y nos dedicáramos a perseguir a Mauricio Macri y su familia”, opinó.

