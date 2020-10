¡Grande Nadia! Podoroska no para de hacer historia en Roland Garros

"Estoy muy contenta por cómo estoy jugando, todas estas experiencias son nuevas para mí", aseguró la argentina, en conferencia de prensa.

La rosarina, que llegó al cuadro principal tras ganar tres encuentros de clasificación, logró quedarse con la victoria tras una hora y 39 minutos en el Court 14 del mítico Grand Slam francés.

"Fue una rival muy complicada, en estas condiciones, donde todo es muy lento, ella metió muchas bolas, sus tiros no son fáciles... Pero por momento jugué bien, por momentos fui sólida y por momentos más agresiva. Estoy muy contenta", analizó.

Atrás quedó, entonces, una rival que contaba con tres títulos WTA –obtenidos entre 2015 y 2018– y supo estar ubicada 26ª del mundo hace cinco años.

La última vez que una tenista argentina llegó a esa instancia de Roland Garros data de hace nueve años cuando, en 2011, Gisela Dulko perdió ante la francesa Marion Bartoli por 7-5, 1-0 y retiro.

Podoroska será a partir del próximo lunes, nueva jugadora Top 100 y esto no sucedía desde que Paula Ormaechea ocupó una posición en ese lugar en septiembre de 2014.

"No las vi mucho, pero son jugadoras muy experimentadas, me gustaría ver cómo están jugando en estas condiciones. Me gusta ir partido a partido. Son todas experiencias nuevas para mí y quiero ir disfrutando eso, la experiencia, ver qué cosas hago bien y cuales por mejorar. Hay que ir con calma", afirmó sobre sus posibles rivales.