Grey's Anatomy podría traer a Izzy Stevens de regreso

Todo comenzó por un tuit que publicó la actriz Ellen Pompeo de Meredith Grey y de la doctora Izzy Stevens y que disparó las alarmas de los fans, el tuit decía hoy es el día de Meredith Grey . El tuit fue eliminado poco despúes por la actriz pero las especulaciones no cesaron.

Por el momento no se ha confirmado, ni se ha negado nada al respecto de la aparición de Izzy en la serie. Pero podría tratarse de otra de las sorpresas que prepara Krista Vernoff en la temporada 17 de Grey's Anatomy quien no ha escatimado en sorprender a sus fans en cada capítulo de la temporada 17.

Los fans se han hecho muchas ilusiones con la reaparición de Izzy Stevens aunque algunos de los nombres que se filtraron de los personajes que iban a aparecer en la serie sería, segpun IMDb, Sandra Oh (Crsitina Yang), T.R. Knight (George O’Malley), Sara Ramírez (Callie Torres), Jessica Capshaw (Arizona Robbins).

Grey's Anatomy y el Covid-19

La creadora Krista Vernoff deseó evocar en esta temporada de la serie, vivir el regreso de los personajes más querido, y honrar a los médicos que han combatido la pandemia de Covid-19, esto último como una forma de solidarizarse con el gremio médico del mundo y por eso decidió enfermar a la protagonista Meredith Grey.

El tema de la pandemia no podía ser ignorado en este espacio, es por ello que buscó la manera de mostrar no solo cómo el virus afecta a los pacientes y cómo se manifiesta, sino cómo también lo viven quienes se encargan de cuidar la salud y vida de las personas, dijo la creadora a The Hollywood Reporter.

A criterio de Vernoff esta temporada será muy intensa. De ahí el regreso de Derek, a través de los sueños de Meredith y de otros personajes que están por aparecer en la trama.