Grey's Anatomy, temporada 17: Conocé lo nuevo de la serie

Krista Vernoff, showrunner de la serie, ha dado información sobre cómo será la nueva entrega. “Vamos a abordar esta pandemia. No hay forma que una serie de médicos no cuente la historia de nuestros médicos”, declaró la realizadora.

Tras el estreno de los avances y el tráiler oficial de la temporada, se destacó que tomarán muy en serio el efecto del Covid-19 dentro de la historia. El Grey Sloan Memorial será testigo de un evento sin igual que no sólo será narrado a lo largo de toda la temporada.

El estreno de la temporada 17 de Grey's Anatomy será con un episodio de dos horas y que será crossover con la serie spin-off Estación 19. El debut televisivo será el 12 de noviembre del 2020 en Estados Unidos, pero en la Argentina tendremos que esperar un poco más, hasta que Netflix la publique.

Novedades sobre Grey's Anatomy:

La trama de la temporada 17 será contada en dos líneas de tiempo, es decir, una se retomará a partir de donde se quedó el último episodio de la temporada 16 y la segunda línea tendrá lugar dos semanas después de que estallara la pandemia.

Habrá escenas que ya se habían rodado para la temporada 16, pero será material inédito.

En el tráiler de la nueva temporada, se logra ver al personaje Miranda Bailey en una cama del hospital con dolores, luego en otra escena con una mascara en su cara y con un aspecto muy mal, lo que más impacta es ver a Teddy llorando afuera de las puertas del hospital. ¿Víctima de la pandemia?

“A veces, parece que no se vislumbra un final. No dejaremos de luchar, no dejaremos de sentir. Porque a veces, todos necesitamos que nos salven". Palabras de la Meredith Grey durante el clip, mientras transcurren imágenes impactantes de la nueva temporada, donde tratarán el tema de la pandemia.

¿Morirá Bailey?