Gritos y empujones

“Trabajaba en situaciones muy tensas: con gritos, puteadas, pésimo clima. Alguna vez escuché decir a alguien en la tele ‘ay, pero por unos grititos’, y pensaba que naturalizar eso, ese maltrato, es un error enorme. Me ha pasado de estar en una escena muy difícil de hacer, donde tenía que caer al piso partida del llanto, y a la mitad de eso él estaba al costado del escenario, puteando a los gritos. Cuando terminé y le pregunté qué pasaba me dijo ‘es que están tosiendo, te distraen, son unos hijos de puta’. Eso pasaba continuamente: estar en escena y escuchar puteadas de él atrás”, recordó la actriz.

Valeria reveló que Darín iba a su casa a pedirle disculpas y hasta terminaba llorando

Luego agregó que Darín iba a su casa y “le pedía disculpas llorando”. “Me decía ‘yo te adoro a vos y a toda tu familia’ y yo le decía ‘bueno, mirá, no estoy pudiendo trabajar, tiemblo mientras actúo’ y él me daba la razón. Una vez llegó a decirme ‘el problema es que sos demasiado inteligente’”.

El empujón

Sin embargo, en una función determinada, Valeria tuvo miedo por su integridad física. Dijo que el actor sobreactuó un empujón, pero a conciencia. “Desde que yo dije que me iba hasta que hice mi última función, todo fue peor. En la última semana de la obra, en una escena había un empujón y me empujó más fuerte de lo que debería haberlo hecho (...) En ese momento, había una tensión tremenda, mi cuerpo estaba lejos de estar flojo y me asustó ver que se llegara a eso”, reveló Bertuccelli. Cerrando, aseguró que el actor no le pidió disculpas y que cuando ella fue a su camarín a hablar él le dijo que le habían “cambiado la plantilla y se resbaló”.