Guagliardo sobre el triunfo de Rolando Figueroa: "Me preocupa el vínculo con el macrismo"

Tras señalar que los resultados de los comicios provinciales no implican una pérdida de hegemonía del MPN, sino que reflejan una interna partidaria que no se pudo resolver puertas adentro, el dirigente gremial expresó: "Ganara quien ganara la elección, para nosotros el escenario sigue siendo de disputa en cuanto a la distribución de los ingresos en la provincia para la educación. En principio, me parece que los lineamientos generales van a seguir tal cual: sigue siendo la estructura del partido provincial la que se disputa el poder en la provincia. Acá existió alguna vez la confrontación Sapag-Sobisch -allá por los 90'- y se dirimió en la interna del partido".