Guerra cumbiera

David Adrián Martínez, más conocido como el Dipy, está de campaña en las redes sociales para entrar al “Bailando 2017” y denunció que el Polaco, colega suyo y quien ya tiene un lugar asegurado en el certamen, habló con los productores del ciclo para que no lo convoquen.

“Está hablando con gente re grosa de Ideas del Sur para que no esté en el certamen”, contó de manera muy calmada, pero continuó levantando el tono: “La verdad que no entiendo por qué se la agarró conmigo. Yo nunca le hice nada, nunca, jamás. Jamás tuvimos un problema, ¿justo ahora lo tenemos? ¿Tiene miedo de que yo entre? Por Dios, si yo llego a hablar de la época de Karina”, remató el Dipy.

A su vez, el cantante relató que esa información llegó a sus oídos por seis personas diferentes: “En la semana me llamaron seis personas diferentes contándome que el Polaco está haciendo fuerza con gente muy fuerte de la productora para que yo no entre. Ahora me llamó otra mina, que es amiga de los dos, para contarme que está haciendo lo mismo. No es una persona sola que me llamó seis veces, son seis personas diferentes que me llaman para contarme lo mismo”.

Por otro lado, el subcampeón de Showmatch no sólo estaría boicoteando el ingreso del Dipy al programa, sino que también lo está haciendo con su carrera musical. “Las primeras dos semanas de enero tenía que tocar en un boliche muy importante de Carlos Paz (Córdoba), pero a este muchacho se le ocurrió que no iba a tocar otro día que no sea en el que yo iba a tocar. Con la exposición que él tuvo el año pasado está muy fuerte y por eso decidieron levantarme las dos fechas a mí”, explicó el esposo de la vedette Mariana Diarco y agregó: “Se está metiendo con la comida de mis hijos. Y no sólo me hizo levantar las dos fechas, sino que a la primera no fue. O sea que no quiso que toque yo y él tampoco fue a tocar”.

Como si fuera poco, el artista señaló que cree que el ex de la Princesita también está intentando generar una crisis con su esposa. Según su relato, lo llamaron a último momento para hacer un show en las sierras cordobesas, por lo que tuvo que dejar en Buenos Aires a Diarco, embarazada de ocho meses. Una vez terminado el concierto, lo invitaron a un fiesta que el Polaco estaba haciendo en un hotel con “varios excesos” y “chicas contratadas”, pero el se negó a ir. Sin embargo, a la vedette le llegó un mensaje avisándole que él estaba en el festejo, lo que la puso mal. “Le bajó la presión y tuve que llevarla al médico. Después se dio cuenta de que el rango horario no daba para que yo haya estado en la fiesta. Quisieron hacerle creer algo a Mariana que no era”, contó.

2 Son los shows que el subcampeón del certamen habría conseguido cancelar de su colega.

Un cantante bilingüe

A través de las redes y con la ayuda de Diarco, el cantante hizo un video, arrobando a Federico Hoppe, en el que canta en inglés, porque los participantes tienen que ser “bilingües”. El corto tuvo la aprobación de sus fanáticos que bancaron su campaña.