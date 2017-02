Guido Kaczka hizo sufrir a la novia de Facundo Moyano

Buenos Aires.- Guido Kaczka puso en aprietos a la modelo Eva Bargiela en el programa Las puertas. El conductor le preguntó cómo se llamaba su pareja y ella contestó con un tímido “Facu”. Pero Guido, no conforme con la respuesta de la rubia, fue por más e insistió: “¿Y cuál es el apellido?”. “No me hagas decir... Si ya todos saben”, contestó Eva para evitar mencionar al diputado, Facundo Moyano. Luego la licenciada en Marketing no salía de su incomodidad y expresó: “¡No me sale!”, para que el conductor pasara a otra cosa.

Bargiela y Moyano confirmaron su romance hace pocas semanas con una imagen en Instagram donde se los ve abrazados, en traje de baño y felices, bajo el sol de Cariló Beach. El texto que acompañó a la foto expresaba: “Una linda postal del finde”.

A pesar de que al hijo de Hugo Moyano se lo había vinculado con Susana Giménez, la relación amorosa con Bargiela habría comenzado en septiembre del año pasado. Los rumores de romance entre el diputado y la diva de los teléfonos comenzaron a circular cuando Su fue a una fiesta de los trabajadores del peaje en la cual no se despegaron.