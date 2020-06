- Plaza Huincul cómo está con el tema sanitario, ¿cómo tomaron las medidas de prevención?

Estamos bastante bien, porque nos jugamos en controlar y blindar la ciudad. No hemos tenido casos positivos (hasta este martes) porque tenemos barreras de controles en las rutas 17 y 22 y ahora vamos a poner una tercera en la ruta 17 pero camino a Picún Leufú. No solo te para un policía, hay bomberos, personal de Salud Pública. Y todas las personas que vienen de localidades que están declaradas en emergencia directamente no entran a Plaza Huincul. Y los transportes de paso son escoltados hasta el límite de la ciudad. Se trabajó fuerte.

- Igual tienen un hospital, una clínica y comparten pautas con Cutral Co, que ha tenido seis casos

Se registraron varios casos donde se intervino sobre las familias de las personas contagiadas, que fueron todos dados de alta. Todos se aislaron rápidamente. Todos los lunes tenemos reunión del Comité de Crisis y participan el hospital, la Policía, Defensa Civil, Bomberos y la municipalidad de los dos municipios. Avanzamos sobre el protocolo que hay que tener para el ingreso a la ciudad. Sobre todo las decisiones que tiene que tomar el personal que está apostado al costado de la ruta.

- ¿Qué pasa con los camiones con mercadería que ingresan a la ciudad, en este contexto de blindaje tan fuerte que menciona?

Está trabajando bromatología y los controles son camión por camión, se les hace una desinfección cada vez que ingresan y esto lleva un tiempo. Se toman todas las medidas de precaución necesarias por una cuestión lógica: uno es el que lleva el virus, entonces hay que tener todos los recaudos para que no haya ningún tipo de circulación de otras ciudades. Se hacen declaraciones juradas y seguimientos.

- ¿Cómo está el sector comercial? ¿Qué ayuda se le ha dado desde el Municipio?

Adherimos a todas las normativas provinciales y nacionales, y a través de los dos municipios dispusimos de créditos para los comerciantes por medio del Ente Intermunicipal (ENIM, que maneja los fondos de las regalías del yacimiento El Mangrullo). Es para las cooperativas y pymes que puedan paliar la situación económica muy difícil que están viviendo. Todos los días se están entregando estos beneficios, de acuerdo con la cantidad de empleados que tienen los comercios y la facturación que tuvieron hasta mayo. El ente tenía un presupuesto de 100 millones de pesos para los dos municipios.

- ¿Cómo ve la reactivación de la industria petrolera y cómo impacta en la ciudad?

Entendemos que esto va ser muy progresivo y no de un día para el otro. Estimamos que para agosto o septiembre vamos a tener algunos resultados de la actividad, hoy está todo muy parado. Habrá un auge, pero por ahora no pasa. Es decir que en este momento hay producción de gas y petróleo, pero no hay comercialización ni tampoco consumo. Tenemos la primera etapa de la cadena hidrocarburífera, pero hace falta el desarrollo de las otras dos para que la industria pueda reactivarse.

- ¿Nota que empezó a haber más desocupación en la ciudad más allá de que no se la mida oficialmente?

Sí, vemos muchísima lamentablemente. La mayoría de la gente que tiene problemas es la que está ligada a los oficios y también las petroleras, a pesar de que paulatinamente están activando con los protocolos. A mí me están pidiendo muchas obras privadas para reactivar que son obras grandes. Por ahora los trabajos que se están haciendo en la ciudad son chicos, pocas personas en empleo. Más de 50 personas no toman este tiempo de obras y estamos necesitando mucho más que eso para poder darles una mano a los vecinos de Plaza Huincul en este momento. Acá necesitamos empresas que contraten al menos 300 personas para poder estar tranquilos.

- ¿Entonces todos los días hay alguien golpeando la puerta de la Municipalidad para pedir trabajo?

Sí, hoy atendí (por este martes) a varias personas, después tengo reuniones charlando con el gremio municipal también porque los fondos de la coparticipación están bajando todos los meses. Bajó el aporte del ENIM y hay un ajuste interno por el tema de regalías. Si esto no se reactiva, habrá más desocupación.

- ¿Están en condiciones de hacer un reajuste salarial?

Por el momento no. Lo hemos discutido con el gremio de hacer el máximo esfuerzo por el trabajo.

Un fondo para subsidiar a comercios

El intendente Gustavo Suárez fue categórico a la hora de analizar cualquier tipo de reestructuración salarial desde la comuna. “No podemos ajustar por ahora”, dijo quien administra una municipalidad que tiene 455 empleados municipales, aunque hay varias cooperativas de trabajo en marcha. La economía en la ciudad está parada básicamente por la actividad hidrocarburífera, que derrama además en la construcción y el floreciente comercio. Hoy ese escenario tiene un dejo de dramatismo, ya que los fondos que recibe por coparticipación, regalías y ENIM están en baja. El 70% del dinero que se recibe por regalías de El Mangrullo son para los municipios de Plaza Huincul y Cutral Co, que son destinados para obras de infraestructura. Pero en el contexto de la pandemia, la comarca petrolera autorizó a que se utilice ese dinero para ayudar al sector comercial golpeado por la crisis.

