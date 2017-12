Gutiérrez: "La puerta al diálogo está abierta todos los días"

El mandatario provincial aseguró hoy que desde el gobierno provincial “tenemos la puerta abierta al diálogo continua y permanentemente”. Además, aclaró que independientemente de que hay una reunión acordada para el 11 de diciembre, “todos los días estamos hablando. Se habla y se interactúa en un marco de respeto".

Y agregó: "Estamos dispuestos a dialogar esta tarde, mañana o el domingo, porque este es un gobierno de puertas abiertas y porque el diálogo es una herramienta que construye el desarrollo y el progreso. Pero sin extorsiones, levantando todas las medidas de fuerza”.

Gutiérrez recalcó que “no podemos estar dialogando con una mano y con la otra ejercer violencia sectorial”. Y sostuvo: “Cuando un sector no consigue lo que quiere, no puede despectivamente pegarle una patada a una silla, a la mesa y tomar la calle, afectando los derechos de los demás integrantes de la sociedad”.

Consideró que “este no es un conflicto con los empleados públicos estatales”, sino con “una sola representación sindical de los empleados públicos”.

Sobre los hechos que sucedieron ayer, en inmediaciones del hospital Castro Rendón, explicó que hubo una orden judicial de desalojo y añadió que “la Policía hizo cumplimiento de esa orden judicial”.

“La Policía es un organismo establecido, forma parte de las instituciones y sobre ella vela el resguardo de la seguridad. En ese marco, a partir de las presentaciones y de las respectivas denuncias que se han hecho, intervino un fiscal y estableció la orden de desalojo”, aseveró el gobernador.

Luego destacó que “la Policía, como auxiliar de la justicia, instrumentó y llevó adelante esa orden judicial”, y agregó que “las órdenes judiciales están para ser cumplidas”.

