Gutiérrez: "Lo que logramos en Neuquén capital es algo inédito"

"Todo esto es una muestra de la realidad, pero no total, y no se se puede proyectar un diagnostico porque es una situación que se vive día a día, minuto a minuto. El virus no pasó, lo tenes al lado tuyo, por lo que no hay que confianzarse y renovar el compromiso de hacer todos los días el uso de los cuidados y las costumbres de estos nuevos tiempos", puntualizó Gutiérrez.

El gobernador sostuvo que "cada vez que tenemos algún evento masivo (de contagios) tiene que ver un incumplimiento", a lo que agregó que "ojalá ayer (lunes) no nos hayamos juntado a festejar el día del Amigo, porque tendremos muchos más para hacerlo en forma presencialmente".

Camas UTI: el 40 por ciento ocupadas

La ministra de Salud indicó en la conferencia de prensa que actualmente están ocupadas el 40 por ciento de camas de las unidades de terapia intensiva. Sin embargo, de aquellas destinadas a unidades Covid -son 78- sólo están ocupadas en un 15%, mientras que las destinadas a otras enfermedades -son 82- están ocupadas en un 65 por ciento.

https://twitter.com/PeveAndrea/status/1285607833707466753 Al día de hoy, el 85% de los casos activos son ambulatorios y transitan la enfermedad en sus domicilios, brindando un margen a nuestro sistema de salud que ha sido preparado y equipado para dar respuesta a la pandemia. pic.twitter.com/5XUIkXGUW7 — Andrea Peve (@PeveAndrea) July 21, 2020

En tal sentido, el gobernador adelantó que en los próximos días Neuquén recibirá diez nuevos equipos de respiradores artificiales, con lo que serán 160 las camas UTI en la provincia.

Peve, en otro momento, comentó que hasta el momento 26 pacientes de coronavirus han recibido tratamiento con plasma en la provincia, 21 de ellos en esta Capital, tres en Cutral Co y dos en Zapala.

https://twitter.com/PeveAndrea/status/1285607839529148416 Por último, destacar que ya son 26 las personas que han recibido plasma en la provincia en el marco de un gran trabajo que se está realizando y en el que agradecemos a las personas recuperadas por ser parte y por su solidaridad. pic.twitter.com/NUK1IbYp1x — Andrea Peve (@PeveAndrea) July 21, 2020

Con respecto al falso positivo en Villa La Angostura, donde un adulto mayor de 100 años dio positivo en primera instancia y en una contraprueba dio negativo, la ministra de Salud indicó que "se está analizando si fue un error de interpretación de la muestra" del Laboratorio y aclaró que se llevó a cabo todo el procedimiento "por el alta vulnerabilidad" y porque "no hay circulación viral" en esa región.