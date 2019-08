“Pido perdón a la sociedad por lo que hice, no tuve intención en hacer eso, estaba empastillado, drogado, necesitaba plata no más. Fue la primera vez que quise robar”, afirmó esta mañana Joaquín Kevin Muñoz Coria, en la última jornada de juicio por jurado que se realiza en Cutral Co. Se trata del joven de 21 años acusado por el crimen de Celia Maidub, de 79 años. En estos momentos, el jurado popular está recibiendo las instrucciones para luego pasar a deliberar.

El acusado declaró tras los alegatos y dio un crudo relato de acuerdo a un video que compartió Canal 8 de Plaza Huincul. Por tres hechos ocurridos en poco menos de una hora, se lo imputa por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca, homicidio en ocasión de robo, lesiones graves y tentativa de robo agravado.

El primer hecho ocurrió el 8 de febrero, cerca de las 21:30, cuando le robó 800 pesos a una mujer de 65 años y a su hija de 28 años en el barrio Ruca Quimey de Cutral Co.

Luego, el 12 de febrero, a las 22:15, el acusado interceptó a Celia Maidub en Chubut al 600, a escasos 40 metros del robo anterior, cuando la abuela volvía a su casa.

Por último, el tercer hecho ocurrió a siete cuadras, cuando intentó sacarle la cartera a otra mujer. En un forcejeo, le asestó dos puntazos en el tórax y huyó sin nada.

