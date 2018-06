"Es un camino que hicimos para conectar la casa con la calle porque no se podía circular. El camino ya estaba, lo que se hizo fue rellenarlo", explicó Víctor a LMN, parado justamente en medio del camino de tierra que el martes pasado hizo con ayuda de una máquina excavadora que contrató.

Maquinas-vista-alegre.jpg Gentileza Centenario Noticia

La situación fue advertida por Defensa Civil, desde donde dijeron que era "un trabajo totalmente ilegal". Luego, lo abordó Recursos Hídricos y anunciaron que intimarían al hombre por su acción.

"Recursos Hídricos vino. Yo pensé que iban a darme una solución pero hicieron una denuncia diciendo que yo estaba rompiendo el terraplén", cuestionó el hombre, quien explicó que la tierra que utilizó fue sacada de su mismo terreno y que no tenía otra opción para poder circular desde su casa hasta la calle.

Por el momento, Víctor permanecerá en su vivienda junto a su familia -dos pequeños hijos y su esposa embarazada- ya que milagrosamente el agua no había ingresado a la casa.

Crecida-Río-Neuquén- vista alegre norte Drone Juan Pablo Salas

Le habían prometido un terreno

El vecino explicó a LMN que, cuando se asentó en ese terreno, el intendente de aquel entonces le había ofrecido un terreno para comprar pero que, luego, con el cambio de gestión, no se lo dieron.

"Nunca cumplieron con la promesa que me habían hecho de darme un terreno, entonces no me quedó otra opción de hacerme mi casa donde estoy", explicó el hombre y agregó: "Hablamos de que no se puede vivir en la costa del río, pero sobre la costa del Dique Ballester todos los terrenos fueron vendidos, entonces es muy injusto. Si nos tenemos que ir, nos tenemos que ir todos", se quejó.

