"La realidad es que me enteré el viernes por la noche. Estaba en pleno festejo de Bruno, que cumplía tres añitos. Me llegaron los videos, lo reconocí automáticamente", contó Mariela.

A la hora de ser consultada sobre cómo se tomó los hechos, comentó: "Cuando veo eso, una mezcla de sensaciones y de impotencia, porque Bruno venía manifestándome que no quería ir al jardín. Cada vez era peor y él se quedaba llorando. Pero cada vez era peor, entonces había optado porque a partir de abril no fuera más".

"Sabía que había pasado algo. Intuía que algo pasaba porque Bruno había cambiado sus actitudes. Hacía más de dos o tres semanas que se me prendía como una garrapata y cada vez que doblábamos para ir al jardín, él me decía 'jardín no, mami'", agregó en el mismo sentido.

Acerca de la maestra, informó que se llama "Mercedes" y que sólo la conocía del jardín. Además, según los periodistas de TN, la institución no contaba con habilitación y no estaba registrada.

Mariela también narró cuál fue la primera reacción de parte del jardín a partir de la viralización del video. "El viernes, antes de que viera el video, me mandaron un mensaje del jardín diciéndome que había una reunión urgente el sábado a la mañana. Fui a la reunión, salí de ahí y fui a hacer la denuncia junto a otros papás. En la reunión nos dijeron que no sabían nada, que se enteraron de esta situación el 1º de marzo, pero que no podían hacer nada porque no tenían las pruebas correspondientes", detalló.

"La indignación de nosotros como papás es el hecho de que no nos dijeran nada. Yo voy, no la veo más a la maestra, pregunto inocentemente por ella y me dicen que no iba más", concluyó.

