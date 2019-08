Habló la mujer que linchó a un supuesto abusador

El sábado 27 de julio Gabriela trabajaba en una casa de familia de Gobernador Castro, localidad de San Pedro, cuando su nena de 4 años, que llevaba una semana de puro llanto, habló. En esos días previos a su confesión la habían llevado al médico, pero los profesionales no supieron decirle qué le pasaba. Le recetaron ibuprofeno, creyendo que sería un dolor de garganta. “Mami, ‘Chuky’ me tocó”, alcanzó a decirle, señalándose una parte de su cuerpo. Entonces, Gabriela dejó a su hija con una amiga y volvió a su casa. Corrió hasta el fondo, donde vive su papá y “Chuky”, que era Miguel Ángel Romero (35). “Lo encontré, le pregunté qué le había hecho a mi hija y nunca me respondió. Empecé a pegarle trompadas y patadas y a gritarle ‘vos tocaste a mi hija’”, recuerda. Después tomó un cuchillo, se lo puso en el cuello y le volvió a preguntar qué le había hecho a su nena. Ahí nomás se metió el papá de Gabriela, y el asunto no pasó a mayores. Esa tarde llamó a la Policía, recibió a los patrulleros en la puerta de su casa y Romero fue trasladado a la Comisaría.