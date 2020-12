"Habría sido deseable vender a Messi en el verano europeo"

Carles Tusquets, presidente de la Comisión Gestora de Barcelona y titular interino del club tras la renuncia de Josep Maria Bartomeu, reconoció que hubiera vendido a Lionel Messi en el último mercado de pases para sanear la "pésima" situación económica. Las polémicas declaraciones del dirigente culé seguramente no caerán bien al capitán argentino, que desde hace tiempo no tiene relación con la dirigencia.

Tusquets también se refirió a la "pésima" situación económica y financiera del club catalán y ante la consulta sobre un posible regreso del brasileño Neymar, admitió que solo se podría concretar si llega "gratis". "Si viene con la carta de libertad, gratis, si que se puede plantear su fichaje. Si no se vende no hay dinero para pagar en fichajes a no ser que el próximo presidente tenga un milagro en el bolsillo", argumentó.

Manchester City aparece como el club con mayor posibilidad de contratar a Lio, cuando termine su contrato en Barcelona. Aunque todavía hay dirigentes, como candidatos a la presidencia, en las próximas elecciones, que están esperanzados en poder convencer a Messi de continuar en la institución. Sin embargo, al 10 no se lo ve bien en el club de sus amores, según indican continuamente, los medios españoles.