Hace cinco años que sólo come carne cruda y se siente muy bien

“Esta dieta la empezó un dentista llamado Weston Price. En los años 30 estudió los beneficios para la salud de comer más comida cruda, incluyendo carne. Estudió a los americanos nativos y algunos de ellos vivían a base de tripas y seguían una dieta más grasa. Descubrió que las personas de las comunidades primitivas gozaban de una mejor salud que nosotros, así que pensé en darle una oportunidad”, detalló Derek.

El cambio de rutina fue repentino. “Llevaba enfermo mucho tiempo así que estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Tenía un par de cabras en mi jardín. Las usaba para obtener leche y, bueno, estaba harto de ordeñarlas así que las sacrifiqué. Me comí las dos cabras crudas. El cambio fue así de simple”.

Por lo que cuenta, no tuvo mayores inconvenientes. “Al principio tuve un poco de diarrea porque el sistema digestivo tiene que adaptarse. Después de la primera semana me sentía completamente bien y desde entonces no he dejado de comer carne cruda en ningún momento”. ¿Y el sabor? “Lo que más me gusta es el cordero. Es muy fácil ir a una granja y encontrar cordero a un precio decente, sacrificarlo y llevártelo en la camioneta. Conseguir carne vacuna es más complicado porque es mucho más grande. El cerdo no me va”.

Invitado: Cuando lo invitan a cenar a alguna casa o restaurante, Derek se lleva su propia comida.