“Hacer un buen Mundial sería estar entre los cuatro mejores. Argentina, mínimamente, merece estar ahí por la historia que tiene”, expresó el astro del Barcelona.

“Somos los primeros que queremos ganar por el hecho de haber estado tres finales y no haber podido ganar ninguna. Es un peso que llevamos nosotros mismos y que deseamos superar, un deseo de todos los que venimos esta ultima década o llevamos tiempo en la Selección”, expresó la Pulga, en la previa a su cuarto Mundial.

También habló -y muy bien- de Jorge Sampaoli: “Siempre está al máximo. Te da toda la información que necesitás antes de un partido y después es más de trabajar con intensidad”.

Además, se defendió de las críticas que recibe la Selección. “Sólo en Argentina pasa que un equipo que llegó a tres finales no sea valorado. En cualquier otro lugar sería valorado pero nosotros somos cagones o pechofríos”, apuntó.

"No me interesa ser el mejor de la historia, no me lo propuse nunca". "Sería terrible si Neymar va al Madrid y un golpe duro para todo el barcelonismo porque los haría mucho . más fuertes”. Lionel Messi, sobre su presente en el fútbol español