Un expresidente de Barcelona cruzó fuerte a Messi por la despedida de la Selección: "¿Quién se ha creído?

Un exmandatario del blaugrana fue contundente con su mensaje para Messi tras despedirse del combinado nacional. Las fuertes frases que lanzó.

Un expresidente de Barcelona de España quedó expuesto en el mundo del fútbol al criticar de forma severa a Lionel Messi, el astro rosarino que supo brillar en ese club y consiguió un sinfín de títulos. Fue duro en su relato y llamó la atención por una comparación que hizo con la despedida de la Selección argentina.

El exmandatario del club Blaugrana apuntó contra el '10' debido a que pretende que haya una despedida frente a la afición del club de sus amores.

“ Que vaya con cuidado. El Barcelona está por encima de su persona… Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça. Por tanto, eso él no se lo puede olvidar… Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía trece años y yo era presidente del Barça”. Quien expresó esa fuerte frase, entre trantras, fue Joan Gaspart en el podcast Sólo para culés.

“Llegará el día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no tome la más mínima pega que le diga el Barça para despedirse de la afición… Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça”, sumó en su relato.

BRU-TAL RETAHÍLA de PALOS de JOAN GASPART a LEO MESSI:



"¿Quién se ha creído? Que vaya con cuidado, el Barça está por encima de él".



¡Podcast completo disponible en YouTube 'Chiringuito Inside'! pic.twitter.com/m5WXcAR4TV — Sólo para Culés TV (@soloparaculestv) October 11, 2026

En el cierre de su postura, fue duro: “No tiene por qué, Laporta es el presidente, y si viene el día en que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje… Condicionar la venida a Barcelona a que Laporta no estuviera, no. Si no estuviera, yo no voy a ese día del homenaje… ¿Quién se ha creído? Un momento, por favor”.

Tras la despedida de la selección, Messi se despachó con doblete y una pincelada para Inter Miami

Apenas cuatro días después de vivir una noche cargada de emociones en el Monumental, Lionel Messi volvió a ponerse la camiseta de Inter Miami y respondió como mejor sabe: con goles. El excapitán de la Selección argentina firmó un doblete en la victoria por 4-0 frente a DC United, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS), y volvió a demostrar que su historia con la pelota todavía tiene capítulos por escribir.

El rosarino había despedido su carrera internacional el pasado 6 de octubre, en el triunfo de Argentina por 3-0 ante Benín, con un gol y dos asistencias.

Después de cerrar una etapa de 21 años con la camiseta nacional, el campeón del mundo regresó a Estados Unidos para reencontrarse con Inter Miami. Y lo hizo con una actuación determinante, en una noche en la que también brilló su inseparable socio Luis Suárez.

El equipo dirigido por Cristian “Kily” González necesitaba una victoria para dejar atrás una racha de cinco encuentros sin triunfos. Con Messi y Rodrigo De Paul desde el arranque, Las Garzas encontraron rápidamente el camino y terminaron construyendo una goleada que les permitió recuperar confianza en el tramo decisivo de la temporada.

El encargado de abrir el marcador fue Suárez, cuando apenas habían transcurrido tres minutos. El delantero uruguayo aprovechó una asistencia de Germán Berterame y definió para establecer el 1-0. A los 39, el Pistolero volvió a aparecer en el área para ampliar la diferencia y completar su propio doblete antes del descanso.

Messi había tenido una oportunidad clara en esa primera parte, pero el arquero Sean Johnson logró rechazar su remate. La jugada, sin embargo, terminó favoreciendo al conjunto de Florida: Berterame recuperó la pelota y asistió de cabeza a Suárez, que no perdonó frente al arco.

Dos goles para volver a sonreír

El segundo tiempo tuvo a Messi como protagonista principal. Apenas comenzado el complemento, a los 47 minutos, el argentino encontró su oportunidad para sumarse a la fiesta. Suárez recibió cerca del área chica, levantó la cabeza y metió un pase al centro que dejó al capitán frente al arco. La Pulga apareció en el lugar indicado y empujó la pelota junto al palo derecho de Johnson para establecer el 3-0.

El segundo tanto llegó a los 60 minutos y tuvo una marca más personal. Rodrigo De Paul participó en la construcción de la jugada y le entregó la pelota a Messi, que encaró hacia el área, se sacó de encima a dos defensores con su característica gambeta y sacó un remate bajo, cruzado, desde unos doce metros. El arquero no pudo evitar el cuarto gol de Inter Miami y el segundo de la noche para el rosarino.

Con esas dos conquistas, Messi llegó a los 23 goles en la temporada de la MLS y se consolidó como máximo artillero del campeonato. Suárez, por su parte, también alcanzó un doblete y fue una de las figuras de una victoria que Inter Miami necesitaba para recuperar sensaciones después de una seguidilla negativa de cinco partidos sin victorias.

El 4-0 significó además el primer triunfo liguero del equipo desde el 7-1 frente a Montreal, el 29 de agosto, y el primero de la etapa de González como entrenador.

Inter Miami subió al segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS, con 49 puntos en 28 partidos, y quedó a 11 unidades del líder, Nashville SC, que tiene 60. Además, superó por un punto a Chicago Fire, que quedó tercero con 48.

Una nueva etapa para el capitán

La despedida de la Selección marcó el final de un recorrido de 21 años, con títulos que durante mucho tiempo parecieron esquivos y que terminaron convirtiéndolo en uno de los futbolistas más importantes de la historia argentina. Pero el fútbol de clubes le ofrece nuevos objetivos, y el doblete ante DC United fue una señal de que todavía conserva intacta su capacidad para decidir partidos.

Messi cambió el celeste y blanco por el rosa de Inter Miami y volvió a festejar por duplicado. Después de la emoción del Monumental, el capitán encontró en Estados Unidos otra noche para disfrutar, con dos goles, una goleada y el regreso de su equipo a la victoria.