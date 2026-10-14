El expresidente de Barcelona que había criticado a Messi volvió a hablar sobre él y fue tajante

Joan Gaspart, quien era presidente del club español cuando Messi llegó a la institución, volvió a referirse a la frase polémica que resonó a nivel mundial.

En los últimos días el expresidente de Barcelona Joan Gaspart, quien estaba en el cargo cuando Lionel Messi llegó a la institución española, había sorprendido con una fuerte declaración apuntando contra el jugador y que no habían gustado para nada Ahora, luego del escándalo que protagonizó por las llamativas declaraciones que resonaron a nivel mundial, volvió a hablar sobre sus dichos.

Lejos de ponerle leña al fuego, el exmandatario dio marcha atrás y le bajó la espuma a sus declaraciones. En diálogo con el medio Doble Amarilla aclaró la situación y se desprendió de las críticas.

“No se ha entendido. Hay una frase que decimos en Cataluña: solamente te hará llorar quien te quiere. Yo quiero mucho a Leo Messi, muchísimo. No te olvides que lo fiché yo cuando tenía 13 años. Viví los primeros años de Leo Messi en el Barça, disfruté con Leo Messi muchísimo, los campeonatos que nos dio, su forma de jugar, su forma de ser”, dijo el expresidente sobre lo ocurrido.

Por otra parte, agregó: “Ha sido el mejor jugador del mundo y lo es todavía, una persona que yo aprecio mucho. Dicho esto, cuando alguien te quiere de verdad y quiere además lo mejor para ti… pues yo le mando un mensaje y le digo: ‘Leo, vente a Barcelona ya para poder hacerte la despedida que te mereces. No esperemos un año, dos años, a que terminen las obras ni a que tú termines de jugar al fútbol. Vente ya, la gente quiere despedirse de ti'”.

Para cerrar, aclaró la situación sobre sus dichos y volvió a insistir con la grandeza del club: “Ese es el mensaje que yo le he lanzado. Esto, en Barça, está por encima mío, por encima de Leo Messi, por encima de todos los grandes personajes que ha habido en la historia del Barça, pero eso no quiere decir que no quiera muchísimo a Leo Messi. Pasa que la gente, como es un poco maligna, interpreta una bronquita a Leo y es mentira“.

Un expresidente de Barcelona cruzó fuerte a Messi por la despedida de la Selección: "¿Quién se ha creído?

“Que vaya con cuidado. El Barcelona está por encima de su persona… Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça. Por tanto, eso él no se lo puede olvidar… Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía trece años y yo era presidente del Barça”. Quien expresó esa fuerte frase, entre tantas, fue Joan Gaspart, quien era presidente del club cuando Messi llegó al blaugrana.

Gaspart fue vicepresidente de la institución durante 22 años, entre 1978 y 2000, y luego tomó la presidencia en el 2000, para iniciar un mandato que duró tan solo tres años y registró una crisis económica y deportiva grande.

“Llegará el día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no tome la más mínima pega que le diga el Barça para despedirse de la afición… Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça”, sumó en su relato con podcast Sólo para culés..

BRU-TAL RETAHÍLA de PALOS de JOAN GASPART a LEO MESSI:



"¿Quién se ha creído? Que vaya con cuidado, el Barça está por encima de él".



¡Podcast completo disponible en YouTube 'Chiringuito Inside'! pic.twitter.com/m5WXcAR4TV — Sólo para Culés TV (@soloparaculestv) October 11, 2026

En el cierre de su postura, fue duro: “No tiene por qué, Laporta es el presidente, y si viene el día en que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje… Condicionar la venida a Barcelona a que Laporta no estuviera, no. Si no estuviera, yo no voy a ese día del homenaje… ¿Quién se ha creído? Un momento, por favor”.