Hackearon la web de APTRA para defender a Mirtha

Furioso por el ataque que recibió la página oficial de APTRA, Ventura hizo su descargo en Twitter y dio a entender que existe una campaña en su contra. “Hay gente que no se banca que a APTRA le vaya bien y ya no saben qué hacer para desestabilizarla. Otro atentado contra el Martín Fierro. Hoy a la 1.48 nos hackearon la página. ¡Qué feo!”, escribió el periodista, que limpió a la Chiqui para que no gane siempre. Las nominadas en el rubro Labor en Conducción Femenina son: Mariana Fabbiani, Susana Giménez y Verónica Lozano.

Mensaje: “Este personaje no puede estar más a cargo de APTRA. Renunciá, Ventura, a los ídolos se los respeta”.