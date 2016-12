Hasta la "vuelta", Carlitos querido

Embed

Buenos Aires.-“Que de la mano de Carlos Tevez...”. Boca despidió el año fortalecido en la cima con la goleada en La Bombonera ante Colón por 4 a 1, con goles de Ricardo Centurión (2), el Apache y Cristian Pavón en lo que pudo haber sido el último partido del Apache. La Bombonera le suplicó al ídolo que continúe en el club y deseche la oferta de China pero...

El equipo de Guillermo Barros Schelotto obtuvo el noveno triunfo en el certamen y el cuarto de manera consecutiva para aumentar a tres la distancia sobre sus inmediatos perseguidores, San Lorenzo y Newell’s.

Con el ánimo en alza luego de las victorias en los clásicos ante San Lorenzo, Racing y River, pero con cierta dosis de confusión afectiva ante el posible alejamiento de su símbolo y estrella, Boca continuó con un perfil ofensivo encendido, tal como lo demostró en los últimos cotejos.

Boca siempre miró el arco de enfrente, sustentado con otra buena tarea de Tevez, figura del partido, auxiliado por Fernando Gago, más los aportes de Pablo Pérez y Centurión. Sin embargo, especialmente en la primera parte, Boca se expuso en defensa y Colón estuvo cerca de aprovecharlo con su mejor valor, el delantero Nicolás Leguizamón.

El Xeneize se puso en ventaja con una jugada brillante de Tevez, quien gambeteó dos veces a su marcador y luego envió el centro para Centurión anticipándose al arquero Jorge Broun.

Colón no se achicó por el grito del ex Racing y mediante Leguizamón, de cabeza, luego del centro de Nicolás Silva, concretó el empate. El esfuerzo sabalero se frenó con un error de la defensa que costó caro: el despeje defectuoso de Guillermo Ortiz dio en Cristian Pavón, en otro regalo navideño para Tevez, que con el arco a su merced, estableció el 2-1.

Boca pudo haber aumentado la ventaja con remates de Pavón y Bou despejados por Broun, pero también quedó al borde del empate con el disparo de Leguizamón que pegó en el palo derecho (43’).

En la segunda parte, bajo un diluvio Boca logró su cometido, con efectividad, y liquidó el pleito con el segundo gol de Centurión, que se propició con la serie de rebotes en la área rival a partir de las intervenciones de Tevez. Luego, Boca aplastó las esperanzas de Colón con el gol de Pavón mediante un remate fuerte. Se fue el año para Boca. Se va Tevez....

Todo el estadio le suplicó a Tevez, la figura, que continúe en la entidad. 63 goles marcó Tevez en Boca en sus dos ciclos.

“Sabemos que la gente no quiere que Carlitos se vaya y nosotros tampoco. Sobre mi pase al PSG no sé nada, nadie me comunicó nada”.Cristian Pavón. Delantero de Boca

"Terminamos jugando bien, dejando una gran imagen. No hay jugadores como Tevez así que todos esperamos que se quede”.Ricardo Centurión. Volante ofensivo de Boca

Pavón: “Queremos que se quede para ser campeones”

Sus propios compañeros también le suplicaron a Carlos Tevez que continúe en Boca. Antes y después del partido, en la intimidad y también públicamente.

“Queremos que Carlos se quede para ser campeones”, expresó Cristian Pavón, autor del cuarto gol de Boca.

“Sabemos que la gente quiere que se quede y nosotros también”, expresó una de las figuras del elenco xeneize.

“Jugadores como Tevez no se encuentran. Por eso sería importante que siga en el equipo”, manifestó Ricardo Centurión, una de las figuras de Boca y autor de dos goles.

Tevez se fue sin hablar y entre lágrimas

El que no habló fue Carlos Tevez, quien se retiró emocionado y evitó el contacto con el periodismo.

El Apache nunca olvidará el partido de ayer, que fue seguramente el de su despedida del Xeneize.

El ídolo fue ovacionado de principio a fin. “Tevez es de Boca, de Boca no se va...” y “que de la mano de Carlos Tevez todos la vuelta vamos a dar”, fueron dos de los hits que le regaló la doce.

Pero lo más emocionante se dio al final del partido cuando, al ser reemplazado, saludó uno a uno a sus compañeros y cuando se retiró al vestuario, tras el pitazo final, haciendo “pucherito” y visiblemente conmovido.

La emoción también embargó a sus familiares, a los que se los vio entre lágrimas en la zona de camarines. ¡Hasta siempre!.

Guillermo: “Lo saqué antes para que la gente lo convenza”

El Mellizo desde hace varios días apela al factor sentimental para tratar de que Tevez revierta su decisión. Intenta conmoverlo, llegarle directo al corazón. Ayer, Guillermo Barros Schelotto afirmó que decidió el reemplazo del crack en el último minuto de la goleada ante Colón, para que la hinchada lo convenza de quedarse en el club ante una oferta del fútbol chino.

“Lo saqué porque el partido estaba definido y por dos cosas: si se va, que se retire ovacionado, y también para que la gente lo convenza. Lo abracé y le dije algo, pero fueron gestos de afecto”, manifestó Barros Schelotto en conferencia de prensa.

“A Carlos lo esperamos en enero, es todo lo que puedo decir porque no sé nada más”, afirmó el Mellizo a propósito del posible alejamiento del capitán y símbolo del equipo, quien se retiró emocionado de La Bombonera.

Por otra parte, Barros Schelotto aseveró que necesita “un arquero sí o sí” para el próximo año, según la conversación que mantuvo con el presidente Daniel Angelici el jueves pasado.

“Hablamos de traer un arquero sí o sí y de algunos nombres más, pero los tengo en reserva. También analizamos las oportunidades de algunos jugadores”, indicó Barros Schelotto.

El DT sostuvo que, a pesar de la victoria 4-1 frente a Colón, su equipo tuvo “fallas en algunas jugadas puntuales”.