“Nosotros presentamos una propuesta al gobernador y estamos a la espera de una respuesta, porque creemos que, a partir de la semana que viene, se pueden abrir los locales por la tarde, para que no confluyan con la circulación de gente de mañana en los bancos y la parte administrativa”, contó Daniel González, titular de Acipan.

Indicó que, en la próxima etapa, “se puede permitir un funcionamiento de los comercios de las 14 a las 19, con barbijos, distanciamiento y todas las medidas, pero que permita una facturación, porque en el 70 por ciento de los casos hoy es nula”. Explicó que el permiso para vender por internet con delivery en ciertos rubros “dejó como mucho un 10 por ciento más, pero no dio resultado porque en Neuquén no está la costumbre y no es un cambio que se pueda lograr en 15 días”.

Eduardo Ferracioli, comerciante tradicional de la ciudad, calificó como una “injusticia” que permitan vender ropa y artículos de bazar a los supermercados, mientras los locales del Bajo “agonizan” tras casi 50 días de persianas cerradas.

También Gustavo Amman, de la cámara de hoteleros y gastronómicos, abogó por “una apertura parcial en ambos rubros”. Explicó que “el turismo no se va a reactivar mientras no haya vuelos. El miedo va a hacer que nuestro sector tarde meses en recuperarse, pero se puede retomar en parte la actividad, como se decidió en otros países o también acá en Jujuy”.

Remarcó que “debería flexibilizarse con medidas muy cuidadas para mantener la distancia social, porque la cuarentena así como está es insostenible”.

Ramón Fernández, del Centro de Empleados de Comercio, consideró que es temprano para la reactivación. En los supermercados y grandes superficies, “estamos con problemas con nuestros compañeros -dijo- porque la gente va con los nenes, van de a dos o tres y no cumplen la distancia, porque tampoco se los puede controlar a todos y ni hablar si abren los locales más chicos, va a ser un descontrol”.

Advirtió que “mayo va a ser el mes con más casos porque viene el frío. Tiene que primar el sentido común. Hay muchos trabajadores preocupados, pero los empresarios recibieron ayuda municipal, provincial y nacional. No es momento de abrir por haber tenido cuatro días sin contagios, ya que esto se puede disparar en un momento”.

También los artistas independientes, teatristas y feriantes reclamaron medidas a la Provincia ante una nueva extensión de la cuarentena. Exigen algún tipo de ayuda económica para hacer frente al parate de la actividad.

Cambiemos pidió hacer más testeos antes de flexibilizar

Los referentes de Cambiemos en Neuquén son partidarios de flexibilizar la cuarentena con un sistema de testeos más amplio que el actual. Lucas Castelli, diputado de Cambiemos, indicó que son “respetuosos de la cuarentena, porque en eso deben opinar los expertos del Comité de Emergencia”.

Advirtió que “vemos que sería posible tomar nuevas medidas si conociéramos cómo circula el virus con un testeo más masivo, porque hoy sólo se hace a quienes tuvieron contacto con alguien que se contagió”.

La propuesta del macrismo local es implementar test instantáneos en el puente a Cipolletti y otros puntos, antes de definir una flexibilización que ven como inevitable. Advirtieron que habrá que convivir con el virus varios meses y mantener el parate económico en Neuquén puede desembocar en “desorden social”. También solicitaron mayores incentivos a la telemedicina y el teletrabajo.

“Si logramos saber con certeza en qué localidades hay circulación, se puede pensar como en Río Negro en abrir locales como peluquerías tres veces por semana, pero hablar de eso con la información actual sería arriesgado”, aclaró Castelli.

El Frente de Todos pidió educación y más alimentos

El Frente de Todos le pide al gobierno provincial que asegure un plan educativo para la cuarentena y una mejor distribución de alimentos entre los sectores más vulnerables en el aislamiento.

Lorena Parrilli, diputada de esa fuerza, denunció que existe “un 50 a 60 por ciento de deserción escolar en Neuquén porque miles de estudiantes no tienen acceso a internet ni a las clases”.

La dirigente peronista advirtió que “la Provincia sólo reparte cuadernillos de Nación, no tiene un plan educativo propio ni distribuye notebooks o asegura la conexión, lo que lleva a familias con cuatro hijos y una sola pantalla de celular a quedarse fuera de la escuela. Eso que nos inquieta mucho”.

Parrilli agregó que “tampoco están asegurando la contención con alimentos de los refrigerios y comedores que tenían las escuelas y, en lo social, el Estado ha desaparecido”.

