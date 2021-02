HBO estudia lanzar una serie de Harry Potter

De “Harry Potter y la piedra filosofal” (2001) a “Harry Potter y las reliquias de la muerte: Part 2” (2011), las ocho adaptaciones de las novelas de J.K. Rowling al cine, que protagonizó Daniel Radcliffe, componen una de las sagas más exitosas de la historia del cine. Así que el paso de HBO Max de preparar una serie sobre “Harry Potter” parece un movimiento lógico para continuar explotando estas historias en el panorama audiovisual.

Para HBO Max, que es la gran apuesta de WarnerMedia en el mundo del streaming, el proyecto televisivo sobre “Harry Potter” prolongaría su táctica de seguir exprimiendo viejos éxitos, ya sea con nuevas entregas -como las continuaciones de “Game of Thrones” o “Sex and the City”- o apelando a la nostalgia con programas especiales como la inminente reunión de “Friends” que todavía no tiene fecha de estreno ni de rodaje debido a la pandemia de coronavirus que suspendió varias producciones.

Es importante destacar que la saga cinematográfica, que lanzó a la fama a Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, recaudó más de 7 mil millones de dólares en todo el mundo.